“Joy maker”: tornano i corsi di formazione (gratuiti) di volontari internazionali

Dopo il successo dello scorso anno torna il Progetto "Joy Maker" 2^ Edizione, organizzato da Associazione Protezione Civile Volontari Torchiarolo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Naukleros e il Segno Mediterraneo Centro Studi Europei, promosso e finanziato da Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, Bando per la promozione e formazione nel volontariato 2022.

La formazione di volontari internazionali attraverso le arti del clown e del circo sociale sui temi della gioia, la pace, il disarmo, la riduzione delle diseguaglianze, i diritti umani, la solidarietà internazionale, sullo sviluppo sostenibile, l'energia pulita, l'inclusione sociale, la povertà zero, l'uguaglianza di genere, la cittadinanza attiva. Scopo principale del progetto è favorire la mobilità internazionale e l’apprendimento interculturale dei giovani e degli adulti. Beneficiari saranno giovani maggiorenni e adulti pronti a dedicarsi a un progetto specifico, per un’azione umanitaria o per una missione di cooperazione allo sviluppo, per offrire un aiuto alle persone che hanno bisogno di assistenza in situazioni d’indigenza e di emergenza.

Il progetto è gratuito e partirà nella mattinata dell’5 novembre 2022 presso “San Bao” Casa di Quartiere La Rosa in Piazza delle Orchidee n. 21 a Brindisi e impegnerà gli allievi per un totale di 28 ore in 6 mattine (5 - 6 - 13 - 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 26 - 27 novembre dalle ore 9.00 alle ore 15.00).

Chiusura iscrizioni: 4 Novembre 2022

Per info e iscrizioni: info@naukleros.com - tel. 328.9482029