Corso base di videomaking presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica

BRINDISI - Continuano le iniziative proposte da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica (presso la sede dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi) per diffondere la cultura e stimolare la creatività in tutte le sue forme coinvolgendo l'intera comunità, oltre che gli addetti ai lavori. Si intitola “Shot” il corso base di videomaking gratuito e riservato ad un numero massimo di 10 partecipanti maggiorenni.

Durante lo svolgimento, si passeranno in rassegna gli argomenti preliminari per la conoscenza della ripresa e del montaggio video; il tutto in 5 lezioni da due ore ciascuna (10 ore complessive). Al termine del corso saranno selezionati 2 studenti/esse (a cui verranno rilasciate 2 borse di studio da 500 euro) che avranno la possibilità di affiancare il docente-formatore Paco Maddalena in un tirocinio formativo pratico presso lo stesso Yeahjasi Spazio Musica.

Paco Maddalena è direttore della fotografia e filmmaker. Attivo dalla fine degli anni 90, ha firmato la fotografia per più di 100 lavori tra cui film, documentari, pubblicità, videoclip e cortometraggi per Universal, Lucky Red, Mediaset, Rai, Repubblica, Efc (European Film Communication), Teatri di Roma, Arci. Ha ricevuto premi e partecipazioni a numerosi festival tra cui la Biennale di Venezia e il festival del Cinema di Roma. Nel 2018 ha fondato insieme con altri colleghi Nauta Studio, agenzia di comunicazione pugliese.

(www.pacomaddalena.com; www.nautastudio.it).

Il corso è organizzato dall'Aps Yeahjasi Brindisi nell'ambito del progetto Yeahjasi Brindisi Spazio Musica “Vincitore Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili”.

Per informazioni è sufficiente scrivere una mail all'indirizzo: spazio.immagine@yeahjasibrindisi.it. Per partecipare al corso si dovrà inviare una mail sempre allo stesso indirizzo entro il 25 marzo 2022 indicando nell'oggetto "Iscrizione corso base videomaking" e riportando nel corpo della mail una breve presentazione informale e la motivazione che ha portato all'iscrizione.