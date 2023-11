Giovani imprenditore agricoli: fine corso con rinfresco nell'azienda "Velia Pugliese"

BRINDISI - Con un rinfresco presso l’azienda agricola “Velia Pugliese” si è concluso stasera (giovedì 30 novembre) un corso per imprenditori agricoli da 150 ore finanziato dalla Regione Puglia tramite fondi europei. Nella giornata conclusiva del corso, i ragazzi ganno visitato l’azienda Pugliese in contrada Gabelloto.

Poi l’azienda ha offerto una degustazione dei propri prodotti e dei piatti tipici locale presso il locale gestito da Velia Pugliese situato in via Gallipoli, nel centro di Brindisi, punto di riferimento per iniziative all'insegna della convivialità. Presenre anche nonno Antonio Pugliese

Gli allievi hanno conseguito la qualifica Iap (Imprenditori agricoli professionali) come spiega il dottor De Fazio, direttore del corso, nel video a corredo dell’articolo.