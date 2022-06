Condividiamo il futuro: nuova tappa dell’Agenda per il Lavoro della Regione Puglia

FASANO - La Masseria Notarangelo, a Fasano, ha ospitato la nuova tappa dell’Agenda per il Lavoro della Regione Puglia: tavoli tecnici e workshop per affrontare temi importanti per la nostra regione. A Fasano si è tenuta l’ottava tappa dell’Agenda per il Lavoro della Regione Puglia. Ad ospitare l’evento, mercoledì 29 giugno, è stata l’Apulia Libera Università, Fortis Member del Parco Culturale Gruppo Fortis, nella cornice della storica Masseria Notarangelo, la sua sede accreditata per il coworking. L’iniziativa è stata creata in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche del lavoro, istruzione e formazione, Arti e voluta dall’assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo.

L’appuntamento ha avuto inizio con la registrazione dei circa settanta partecipanti, professionisti provenienti da varie zone della Puglia. I lavori sono stati aperti con i saluti istituzionali del sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria; di Gianfranco Bianchi, referente dell’Apulia Libera Università; Silvia Pellegrini, Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e

Formazione della Regione Puglia; Giuseppe Lella, Dirigente della sezione politiche e mercato del lavoro; Antonio Lombardo, responsabile coordinamento progetti sperimentali della Regione Puglia; Fabiano Amati, Consigliere della Regione Puglia. Ognuno dei partecipanti, durante il coffee break avvenuto all’esterno della Masseria, all’ombra dei maestosi alberi, ha potuto scegliere il tavolo tematico a cui prender parte tra: formazione, nuove competenze, sistema e lavoro; inclusione socio lavorativa per disabili, immigrati e donne: terzo settore, sostegno, opportunità; favorire l’occupazione dei settori in crescita, autoimprenditorialità e territorio.

Così, si è entrati nel vivo dell’evento, con l’inizio dei workshop, svolti nelle ampie aree della Masseria Notarangelo. Ogni tavolo tematico ha individuato delle parole chiave che potessero descrivere la propria area di riferimento, per poi lavorare su un problema o un’opportunità poco sfruttata nella nostra regione. L’obiettivo perseguito dai vari team è stato l’ideazione di un’idea

innovativa che possa indicare una nuova strada da perseguire. Tutti i partecipanti si sono ritrovati nella corte della Masseria per il pranzo, per poi seguire i seminari tematici tenuti per il tema inclusione sociale dal Direttore generale dell’Ambito territoriale sociale n.3 di Asl Brindisi Gianluca Budano; per l’occupazione, Angelo Silvestri, coordinatore operativo Anpal Puglia e Basilicata; per la formazione e il sistema lavoro da Francesco Joseph Pagnelli in qualità di direttore del Polo Tecnologico Uninettuno Puglia.

I seminari sono stati un momento di condivisione di idee, riflessioni e punti di vista. Un’occasione importante, che ha permesso ai gruppi di poter tornare alle attività di workshop con maggiore consapevolezza. Ritornati ai tavoli tematici, infatti, i gruppi hanno perfezionato le proprie proposte, mettendole nero su bianco. L’incontro si è concluso con la restituzione dei risultati in plenaria, momento in cui ciascun gruppo ha esposto la propria idea ai presenti per mezzo di un portavoce. Da una formazione più trasversale ad un’applicazione che aiuti i migranti nell’integrazione, passando per un turismo più consapevole e completo: questi alcuni dei risultati condivisi.

Le proposte portate in campo dai vari team diventeranno la base su cui la Regione Puglia potrà costruire il futuro, poiché le idee che provengono da chi i campi della formazione, dell’inclusione e dell’occupazione li vive quotidianamente da vicino non possono che portare alla luce i veri nodi da sciogliere, per far sì che le decisioni e le novità vengono prese guardando alle necessità dei

cittadini, delle aziende e delle istituzioni stesse. La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente del Parco Culturale Gruppo Fortis, Giuseppe Pagnelli, rivolti a tutti coloro che hanno permesso che questo evento prendesse vita.

"Voglio ringraziare – ha affermato Pagnelli – l’Anpal, l’Arpal, il Centro per l’impiego, tutti coloro che hanno presieduto i tavoli, Silvia Pellegrini, Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, l’smministrazione del Comune di Fasano, la Regione Puglia, l’Intesa San Paolo per la collaborazione dei dirigenti che hanno preso parte all’iniziativa e tutti i membri del Gruppo, che hanno lavorato affinché tutto ciò fosse possibile".