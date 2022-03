Masterclass con Bungaro: formazione artistica e perfezionamento presso Yeahjasi Spazio Musica

Il 9 e il 10 aprile 2022, negli spazi dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi, Yeahjasi Brindisi Spazio Musica propone la Masterclass in songwriting per interpreti, autori e cantautori a cura del noto cantautore e autore brindisino Bungaro.

Il progetto che si inserisce nell'ambito della misura Luoghi Comuni prevede un incontro esclusivo a numero chiuso (massimo 12 partecipanti), gratuito, rivolto a tutti coloro che hanno già avuto esperienza nel settore musicale (interpreti e cantautori/autori). Un’occasione unica mirata all’approfondimento delle proprie capacità, all’affinamento del talento e della creatività, all’esplorazione delle infinite possibilità vocali. Scrittura, interpretazione, produzione artistica e discografica saranno trattate in maniera dettagliata. Ogni partecipante sarà “oggetto” di uno studio mirato a sviluppare espressività, colore e originalità. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre lunedì 4 aprile 2022 a infoyeahjasi@gmail.com (oggetto "Masterclass Bungaro") allegando:una foto; una breve biografia artistica; un brano da ascoltare

Il corso è organizzato dall'Aps Yeahjasi Brindisi nell'ambito del progetto "Yeahjasi Brindisi Spazio Musica “Vincitore Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili”. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 3491951513.

Produttore artistico e talent scout, autore e compositore, Bungaro si muove tra diversi territori dell'arte spaziando dalla canzone d'autore al cinema, al teatro. Un cantautore elegante, un artigiano della musica che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della musica italiana.

Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo e 2 Premi Musicultura, 3 Premi Lunezia (2004 "Guardastelle" – Bungaro "Valore Letterario dei Testi nelle Canzoni italiane", 2010 “Arte” – Bungaro “Miglior Disco””, 2017 “Maredentro” – Bungaro “Miglior Disco”).

La sua musica è molto apprezzata anche da molti registi, tra cui Patrice Leconte. Ha firmato colonne sonore di film di successo (tra le più recenti, “Perfetti sconosciuti” che ha vinto il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale); la canzone “In Viaggio”, interpretata da Fiorella Mannoia, per il film documentario “I bambini sanno” di Walter Veltroni.

Nel corso della sua carriera ha suonato con Jaques Morelenbaum (Brasile), Guinga (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Ambrogio Sparagna, Ferruccio Spinetti, Joe Amoruso, Michele Ascolese. Ha scritto per grandi artisti della musica Italiana, da Fiorella Mannoia a Ron, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Marco Mengoni, Giusy Ferreri. Nel 2018-2019, Bungaro è impegnato nel tour in Italia e all’estero con oltre 50 concerti per presentare il suo progetto discografico “Maredentro” (distribuito da Warner).

Tra i maggiori successi del disco, la canzone “Perfetti Sconosciuti” e la cover in salentino de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, molto apprezzata da quest’ultimo. Il 23 ottobre 2020, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, ha pubblicato un nuovo singolo, "Il cielo è di tutti", mettendo in musica una poesia del celebre scrittore. Il 20 novembre 2020 ha pubblicato Appartenenza, EP di quattro brani che precede l'album di inediti "Entronauta" pubblicato il 18 giugno 2021. Da circa quindici anni Bungaro organizza e dirige in tutta Italia Master Class rivolte a giovani artisti sulla scrittura, l'interpretazione e la produzione artistica.