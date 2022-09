Come prepararsi al meglio per i prossimi concorsi pubblici

L'autunno è un mese molto importante per chi desidera prepararsi per i concorsi pubblici di ogni ambito.

In particolare, per l'esercito, la marina, l'aeronautica, i carabinieri e le scuole militari, sono numerosi i concorsi che sono stati - o che saranno - pubblicati, per ogni ordine e grado.

Ecco perchè, mai come in questo periodo, è fondamentale prepararsi al meglio, per poter vedere realizzato il sogno professionale di una vita.

I prossimi concorsi in uscita nel 2022 per le Forze Armate

Vediamo insieme, allora, i prossimi concorsi pubblici per civili in uscita nel 2022 e quelli che verranno presto banditi e inseriti in Gazzetta Ufficiale. Per quest’ultimi, una preparazione efficace arriva sicuramente dal metodo Nissolino.

Se il tuo sogno è indossare la divisa, oggi su BrindisiReport vedremo come superare il prossimo Concorso Allievi Finanzieri 2022 e il prossimo Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2022. Entrambi i concorsi saranno pubblicati a breve sulla Gazzetta Ufficiale e sono aperti ai civili, ciò significa che possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso.

Il prossimo Concorso Allievi Finanzieri dovrebbe uscire presumibilmente il 16 Settembre 2022, mentre il prossimo Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato dovrebbe essere pubblicato verso il mese di Ottobre/Novembre 2022. Scopri a seguire, tutte le informazioni utili per questi concorsi e come prepararti per superare tutte le prove e gli step concorsuali al meglio delle tue possibilità.

Prossimo Concorso Allievi Finanzieri 2022: date e prove

Considerando che il concorso dovrebbe uscire sulla Gazzetta Ufficiale il 16 Settembre, Nissolino corsi ha stilato una lista di date in cui potrebbe svolgersi le prove del Concorso Allievi Finanzieri 2022.

16 Settembre 2022 – Pubblicazione Bando sulla Gazzetta Ufficiale

– Pubblicazione Bando sulla Gazzetta Ufficiale 15 Ottobre 2022 – Scadenza Domanda di Partecipazione

– Scadenza Domanda di Partecipazione Dicembre 2022 – Prova Scritta di Preselezione

– Prova Scritta di Preselezione Gennaio/Febbraio 2023 – Prova di Efficienza Fisica

– Prova di Efficienza Fisica Marzo/Aprile 2023 – Accertamento Idoneità Attitudinali

– Accertamento Idoneità Attitudinali Marzo/Aprile 2023 – Accertamento Idoneità Psico-fisica

– Accertamento Idoneità Psico-fisica Maggio/Giugno 2023 – Valutazione Titoli

Tali date potrebbero essere soggette a cambiamenti. Eventuali modifiche saranno comunicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prossimo Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2022: date e prove

Se invece sei interessato al prossimo Concorso Allievi Agenti di Polizia, continua a leggere l’articolo per prendere visione delle ipotesi di temporali nei cui mesi avranno luogo le prove di concorso. In questo modo potrai stabilire un tuo piano e arrivare preparato e di conseguenza superare con successo tutte le prove previste dall’iter concorsuale.

Ottobre/Novembre 2022 – Pubblicazione Bando sulla Gazzetta Ufficiale

– Pubblicazione Bando sulla Gazzetta Ufficiale Dicembre/Gennaio 2022 – Scadenza Domanda di Partecipazione

– Scadenza Domanda di Partecipazione Febbraio/Marzo 2023 – Prova Scritta d’Esame

– Prova Scritta d’Esame Marzo/Aprile 2023 – Prove di Efficienza Fisica

– Prove di Efficienza Fisica Aprile/Maggio 2023 – Accertamenti Psico-Fisici

– Accertamenti Psico-Fisici Aprile/Maggio 2023 – Accertamenti Attitudinali

Tali date potrebbero essere soggette a cambiamenti. Eventuali modifiche saranno comunicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prossimi Concorsi Pubblici in Uscita 2022: come prepararsi e superare tutte le prove

Affidati al Metodo Nissolino Corsi e affronta con sicurezza il Prossimo Concorso Allievi Finanzieri 2022 e il Prossimo Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2022. Non solo! Nei prossimi mesi usciranno e saranno banditi i concorsi per Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Scuole militari.

Consulta il nostro precedente articolo per conoscere il Metodo Nissolino oppure raggiungici direttamente in sede.

