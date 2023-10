Tanti posti disponibili nelle Forze Armate

I Posti Concorsi Militari sono pochi, è vero, ma con una preparazione adeguata indossare la divisa non è assolutamente un’impresa impossibile.

Le Amministrazioni, purtroppo, non condividono tutti i dati che occorrerebbero per consegnarvi un report completo con i Posti Concorsi Militari e le relative percentuali di vittoria.

Per far ciò, si ha bisogno di numeri precisi e verificati in merito al reale numero degli iscritti, dei partecipanti e, infine, dei rinunciatari.

Ciò che si può restituire, però, in assenza di numeri esatti è, comunque, uno scenario piuttosto vicino alla realtà dei Posti Concorsi Militari.

Posti Concorsi Militari divisi per Forza: le cifre di riferimento

La Nissolino Corsi mette a tua disposizione il seguente schema, diviso per Forza, dei Posti Concorsi Militari che, approssimativamente, ogni anno vengono messi a disposizione tramite bandi pubblici.

C'è da sottolineare che quelli riportati di seguito sono, esclusivamente, numeri orientativi:

ESERCITO: poco meno di 7000 Posti Concorsi Militari, di cui oltre il 90% da Volontari in Ferma Iniziale, e il resto divisi tra Allievi Ufficiali, Allievi Marescialli e Allievi Scuole Militari. MARINA: poco meno di 2000 Posti, di cui almeno l’80% da VFI, e i restanti divisi tra Allievi Ufficiali, Allievi Marescialli e Allievi Scuole Militari. AERONAUTICA: poco più di 1000 posti, di cui il almeno un centinaio da Allievi Ufficiali, oltre il 70% da Volontario, il 15% per Allievi Marescialli e il resto per la Scuola Militare Dohuet. CARABINIERI: 900 Posti Concorsi Militari abbondanti, di cui almeno il 90% per partecipare al concorso Allievi Marescialli e il restante per Allievi Ufficiali. POLIZIA DI STATO: oltre 3300 posti, di cui almeno 1500 da Allievo Agente, almeno 140 da Commissario, circa 50 da Medico e il restante da Vice Ispettore (in questo caso anche per ruoli tecnici). GUARDIA DI FINANZA: 3000 posti scarsi, di cui oltre la metà per Allievi Finanzieri, circa il 40% per Allievi Marescialli e il restante per Allievi Ufficiali. POLIZIA PENITENZIARIA: più di 2200 Posti Concorsi Militari, con oltre il 75% di questi per partecipare al Concorso Allievi Agenti, meno del 20% da Vice Ispettori e il resto per Commissari. VIGILI DEL FUOCO: meno di 500 posti, di cui circa il 20% per Vice Ispettori e all’incirca il medesimo quantitativo per Vice Direttori, mentre il resto per la carriera iniziale.

Per le Forze dipendenti dal ministero della Difesa, ovviamente, sono presenti anche i concorsi per VFP4 (il cui accesso è vincolato al personale già VFP1), e per il Corpo Sanitario. I ruoli tecnici sono, inoltre, presenti per tutte le altre amministrazioni e non fanno parte dei conteggi; i numeri, comunque, sono molto esigui.

Le variabili da considerare

Le variabili da tenere in considerazione quando si partecipa a un concorso militare sono:

Assenteismo

Simultaneità degli impegni

Preparazione.

Non occorre essere del mestiere per fare la seguente deduzione: più sono i Posti Concorsi Militari disponibili, più sono gli iscritti in fase di selezione.

Ciò vale a dire che, nel momento in cui una qualsivoglia Amministrazione bandisce un concorso che mette in palio diverse centinaia di posti, i convocati in sede di Prova Preselettiva (ove prevista) si conteranno – quasi certamente – in diverse migliaia.

Per offrirvi un parametro numerico: nel caso di un concorso come quello per Allievi Marescialli dell’Esercito, i cui Posti Concorsi Militari disponibili per l’edizione 2023 erano 137, le domande di partecipazione arrivate all’Amministrazione sono state più di diecimila. Questi numeri lievitano ulteriormente nel caso di Concorsi che mettono in palio migliaia di divise, come ad esempio i 6500 VFI Esercito per l’anno 2023.

Questi numeri si riferiscono alle domande inoltrate alla Difesa e non al reale numero di partecipanti attivi al concorso. Per quale motivo? Semplice, perché non tutti i ragazzi che inoltrano la richiesta hanno la possibilità di affrontare spostamenti, spese e una preparazione adeguata alla vittoria di una selezione che, di fatto, “rischia” di rappresentare una sliding door per tutta la vita.

Come anticipato, infatti, tantissimi giovani che tentano la strada delle selezioni in divisa hanno idee piuttosto confuse, spesso sono esclusivamente allettati dai Posti Concorsi Militari e, con due click, inoltrano una domanda la cui successiva partecipazione verrà meno.

Esiste, inoltre, la possibilità che le date delle prove di due concorsi possano essere concomitanti. In questo caso, l’aspirante Maresciallo dovrà presentare istanza di differimento, giustificando l’assenza motivata dalla partecipazione a un altro concorso delle Forze Armate. Ragionando su questo scenario, è possibile procedere nell’iter concorsuale, mantenendo “aperte” entrambe le porte d’accesso alla carriera in divisa.

I Posti Concorsi Militari sono allettanti, sì, ma altrettanto potrebbe esserlo, ad esempio, una divisa della Polizia Locale nel proprio Comune di origine, o un posto nella PA.

Prepararsi a dovere: il segreto per dimenticarsi dei numeri

Come detto, alcuni ragazzi inoltrano domanda senza avere ben chiare le prove del concorso e gli argomenti da studiare per la preselettiva. Prepararsi a dovere è, quindi, un primo e fondamentale passo per avere un margine di vantaggio rispetto a chi invece preparato non lo è affatto.

Vincere un concorso e indossare la divisa non è dunque affatto impossibile. Basta sapere cosa studiare, conoscere tutti i dettagli dell’iter e preparare al meglio – e per tempo – ogni prova.

Fare questo solo con le proprie forze è molto complicato, soprattutto visto che la tendenza, ultimamente, è quella di accorciare le tempistiche concorsuali, concentrando sempre di più i tempi di selezione al fine di mettere a disposizione nuove leve nel minor tempo possibile.

Ciò significa che non è possibile affrontare il concorso step by step. È necessario strutturare il percorso di preparazione con ampio anticipo, cosicché nulla finirà per sorprendervi.

Come fare? Semplice, affidando questa programmazione a chi fa questo lavoro da più di un trentennio, aiutando migliaia di ragazzi a realizzare il sogno della divisa: Nissolino Corsi sede di Brindisi.