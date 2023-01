Nuovi concorsi in Gazzetta Ufficiale: come affrontarli con successo a Brindisi

Il 2023 è iniziato da poco, e in Gazzetta Ufficiale sono stati attivati tanti bandi concorsuali relativi ai prossimi concorsi pubblici per Carabinieri, Marina, Aeronautica, Accademia per l’Esercito, Allievi finanzieri e Guardia di Finanza.

Oltre ai concorsi già attivi, nel corso del 2023 seguiranno altrettanti concorsi quali:

Agenti e maresciallo Carabinieri

Agenti Polizia Di Stato

Allievo e Maresciallo GDF

Maresciallo Esercito, Marina e Aeronautica

i concorsi VFI che sostituiscono i VFP1 e i VFP4 https://www.nissolinocorsi.it/limite-eta-per-volontari-abbassato-a-24-anni/.

Mai come in questo momento quindi, è fondamentale avere le idee chiare e seguire un rigoroso ed efficiente metodo di studio, che possa portare lo studente ad affrontare in armonia tutte le fasi concorsuali per poi arrivare pronto alle fasi d’esame.

Ma come prepararsi al meglio? Il primo passo è avere un metodo di studio efficace e, in questo, può essere di aiuto affidarsi a specialisti nella formazione.

Come prepararsi al meglio ai nuovi concorsi pubblici per le Forze Armate

Sul territorio di Brindisi il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono prepararsi ad affrontare i nuovi concorsi pubblici è Nissolino Corsi, che offre uno dei migliori metodi di studio per superare le prove di selezione.

La scuola garantisce una formazione mirata, che combina lezioni in presenza e online e, attraverso cui, potrai arrivare perfettamente preparato il giorno dell’esame.

I concorsi attivi in Gazzetta Ufficiale e per i quali potrai prepararti con Nissolino Corsi sono i seguenti:

Concorso 133 Allievi Ufficiali Accademia Marina 2023. Concorso per l’ammissione di 133 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale della Marina Militare. I 133 posti sono così divisi, 124 posti nei Corpi vari, di cui:

70 posti nello Stato Maggiore

10 posti nel Commissariato Militare Marittimo

18 posti nelle Capitanerie di Porto.

26 posti nel Genio della Marina, di cui:

12 posti nel Genio Navale

8 posti nelle Armi Navali

6 posti nelle Infrastrutture

9 posti nel Corpo Sanitario Militare Marittimo.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata dal 13 gennaio 2023 all’11 febbraio 2023, esclusivamente online e tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Per i requisiti, le prove del concorso e gli allegati ti invitiamo a visitare la pagina sul sito Nissolino Corsi: https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-133-allievi-ufficiali-accademia-marina-2023/.

Concorso per l’ammissione di 105 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica. I 105 posti sono così ripartiti:

58 posti per il Ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica specialità pilota

14 posti per il Ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica

16 posti per il Ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico

9 posti per il Ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico

8 posti per il Ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal 13 gennaio 2023 all’11 febbraio 2023, esclusivamente online e tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. La procedura per l’invio della domanda di partecipazione è esplicitata all’interno del Bando di Concorso. Per i requisiti, le prove del concorso e gli allegati ti invitiamo a visitare la pagina sul sito Nissolino Corsi al seguente link: https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-105-allievi-ufficiali-accademia-aeronautica-2023/.

Concorso per l’ammissione di 146 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano. I 146 posti a disposizione sono così ripartiti:

92 posti nelle Armi Varie (Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni)

30 posti nell’Arma dei trasporti e dei materiali e corpo degli ingegneri

10 posti nel Corpo di commissariato

14 posti nel Corpo sanitario.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal 13 gennaio 2023 fino all’11 febbraio 2023, esclusivamente online e tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. La procedura per l’invio della domanda di partecipazione è esplicitata all’interno del Bando di Concorso. Per i requisiti, le prove del concorso e gli allegati ti invitiamo a visitare la pagina sul sito Nissolino Corsi. Link: https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-146-allievi-ufficiali-accademia-esercito-2023/.

Concorso 1410 Allievi finanzieri 2022 (aperto ai civili) che prevede 1410 posti così ripartiti, 1170 posti del contingente ordinario, di cui

693 posti riservati ai VFP1 (in servizio da almeno da 7 mesi, in congedo o in rafferma) e ai VFP4 (in servizio o in congedo)

477 posti destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti, secondo la seguente suddivisione:

180 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, di cui 2 riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

297 non specializzati, di cui 17 riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

240 posti del contingente di mare, di cui:

168 posti riservati ai VFP1 (in servizio da almeno da 7 mesi, in congedo o in rafferma) e ai VFP4 (in servizio o in congedo), così ripartiti:

56 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”

84 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”

28 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

72 posti destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti, così ripartiti:

24 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”

36 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”

12 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 2 gennaio 2022, seguendo la procedura online disponibile sul portale dei concorsi della Guardia di Finanza ed esplicitata all’interno del Bando di Concorso. Per i requisiti, le prove del concorso e gli allegati ti invitiamo a visitare la pagina sul sito Nissolino Corsi: https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-1410-allievi-finanzieri-2022-aperto-ai-civili/.

Concorso 69 Allievi ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2023 – comparti ordinario e aeronavale. I 69 posti sono così ripartiti, 60 posti destinati al Comparto Ordinario di cui:

1 posto riservato ai candidati in possesso dell’attestato di Bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore

1 posto riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

9 posti destinati al Comparto Aeronavale di cui:

6 Posti alla specializzazione “pilota militare”

3 Posti alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

La domanda di partecipazione al concorso 69 Allievi Ufficiali Accademia Guardia di Finanza 2023 dovrà essere compilata e inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 16 febbraio 2023, esclusivamente online mediante la procedura informatica disponibile sul portale dei concorsi online della Guardia di Finanza, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato e all’interno del Bando di Concorso. Per i requisiti, le prove del concorso e gli allegati ti invitiamo a visitare la pagina sul sito Nissolino Corsi: https://www.nissolinocorsi.it/concorso-militare/concorso-69-allievi-ufficiali-accademia-guardia-di-finanza-2023-comparti-ordinario-e-aeronavale/.

La sede di Brindisi della Nissolino Corsi si trova in Corso Giuseppe Garibaldi 53, e la si può raggiungere in auto o in treno dalla Stazione Centrale dopo una breve passeggiata lungo il bellissimo Corso Garibaldi.

Per ricevere una consulenza gratuita o semplicemente chiedere delle informazioni, è possibile consultare il seguente link e usufruire del modulo richiesta informazioni.