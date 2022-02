Il Giorgi sul gradino più alto del podio del Reply code challenge

BRINDISI - La Reply Code Challenge Teen Edition è una competizione di programmazione online a squadre aperta a studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 ei 19 anni che si cimentano nella risoluzione di problemi di logica e matematica. L’obiettivo della gara è promuovere la cultura del coding e stimolare l’innovazione digitale nel campo della creatività, della cybersecurity e della finanza.

Per 3 settimane gli studenti possono partecipare al programma Train&Win utilizzando una piattaforma che per i partecipanti è una vera e propria palestra di coding, con esercizi e materiali di studio per prepararsi alla gara internazionale dell’10 marzo. Ogni settimana vince la scuola che totalizza più punti.

Gli studenti del Giorgi, guidati dai docenti Angela Giordano e Andrea Colazzo, si sono classificati al primo posto durante la prima settimana, aggiudicandosi una donazione di 2000 euro da spendere in iniziative educative a loro scelta e un corso di programmazione dedicato progettato dagli esperti di Reply.