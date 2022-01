Stampa 3D: corso di formazione all'istituto Sant'Agostino di Ostuni

OSTUNI - Verrà presentato lunedì prossimo 17 gennaio 2022 dalle 17.00 alle 19.00, presso la sede dell’istituto Sant’Agostino ad Ostuni in via Pignatelli (nei pressi della Banca di Credito Cooperativo), il primo corso di “Stampa 3D E coding” del progetto “Scuola Digitale”. Un open day per vedere da vicino questa nuova realtà che arriva nella Città Bianca, grazie al contributo di Formatec, Certicam ed istituto d’istruzione e formazione Sant’Agostino.

Il corso “Stampa 3D e coding” fa parte del progetto scuola digitale, che rappresenta un nuovo modo di imparare ed insegnare e si adatta al contesto mutevole legato ai nuovi sistemi di acquisizione delle informazioni e delle tecnologie innovative per gli alunni. Il nostro obiettivo è quello di conferire e migliorare le competenze tecnologiche a supporto dei programmi didattici ministeriali che gli alunni già seguono.

Nel corso gli alunni impareranno a disegnare, progettare e realizzare oggetti che verranno poi stampati in 3D in diversi materiali. Si possono realizzare oggetti di ogni genere e forma lasciando libero spazio alla fantasia utilizzando personalmente una stampante 3D messa a disposizione per l’alunno, che alla fine del corso rimane di sua proprietà visto che è compresa nel costo del percorso di formazione. Possono partecipare al corso persone di ogni età che sono interessate a scoprire e sperimentare le potenzialità della stampa 3D.