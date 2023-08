Francavilla Fontana: sportelli di orientamento per i ragazzi in cerca di lavoro

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono in biblioteca comunale le attività di Francavilla Orienta. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali, è finalizzato a sostenere e orientare le persone che sono alla ricerca di lavoro. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è attivo uno sportello con operatori specializzati pronti a rispondere alle domande e a fornire consulenze personalizzate per aiutare nella ricerca di una occupazione adeguata. A questa attività periodicamente si aggiungono dei laboratori incentrati sulle nuove competenze richieste dalle aziende.



“Stiamo vivendo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – una fase economica in cui è importante investire su sé stessi e acquisire nuove competenze. Grazie al finanziamento ottenuto dal bando Punti Cardinali abbiamo dato vita ad un servizio professionale gratuito a disposizione di tutti. In particolare per i più giovani è importante non sprecare questa opportunità per costruire il proprio futuro.”



Le attività laboratoriali riprenderanno dal 22 al 24 agosto dalle 8.30 alle 14.30 con una tre giorni a cura di Monica Mastropierro su “Empowerment motivazionale e orientamento professionale. Individuazione dei talenti per il mercato del lavoro. Attività di coaching e Bilancio delle competenze”. I destinatari di questo laboratorio sono gli studenti universitari e degli Its.



Dal 28 al 30 agosto dalle 8.30 alle 14.30 sarà Sonia Rossetti a guidare una attività rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni sul tema “Prepararsi per il mercato del lavoro: sviluppo delle soft skills”.



Infine, martedì 12 settembre (dalle 14.00 alle 20.00), mercoledì 13 settembre (dalle 8.30 alle 14.30) e venerdì 15 settembre (dalle 14.00 alle 20.00), Simona Mazzone introdurrà gli studenti universitari e degli Its in un percorso finalizzato allo “Sviluppo delle competenze trasversali, redazione del Cv e simulazione colloquio di lavoro”.





Francavilla Orienta è frutto di un lavoro di rete che ha visto coinvolti Amministrazione Comunale, Arpal Puglia, Confindustria Brindisi, Confcommercio Taranto Brindisi, Terzo Istituto Comprensivo, Itst Fermi, Its Aerospazio Puglia, Its Apulia Digital Maker, Its Mi.Ti. Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy, Its Agroalimentare Puglia, Programma Sviluppo, Ambito Territoriale Br3, Cirpas Università di Bari, Liceo Scientifico Ribezzo, Its per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo allargato, CISL Taranto Brindisi, Secondo Istituto Comprensivo e Ites Calò.