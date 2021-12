Nasce "Includi Academy", per formare persone affette da disabilità

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, avviato dell'iter per la costituzione di "Includi Academy" una vera e propria scuola di formazione professionale, destinata a persone affette da disabilità. Si tratta di un progetto ideato dalla cooperativa sociale "Includi", fondata per i quattro quinti da ragazzi diversamente abili che, ad oggi, gestisce il bar "XBar" ed il ristorante sociale "XFood", noto esempio di imprenditoria sociale nella ristorazione, attivo dal 2014, che ha consentito l’integrazione lavorativa e sociale di persone diversamente abili, entrambi situati all'interno del laboratorio urbano "ExFadda", a San Vito dei Normanni.

La creazione di un'accademia formativa nasce dalla necessità di offrire orientamento, accompagnamento e supporto all'inserimento lavorativo per persone diversamente abili, concentrando l'attività formativa nel settore alberghiero e della ristorazione. L'obiettivo del progetto è quello di formare profili professionali che possano far parte di un nuovo modello organizzativo all'avanguardia, un vero e proprio staff inclusivo, capace di essere parte attiva nella gestione delle attività programmate. Le attività formative saranno organizzate con la partecipazione di autorevoli figure professionali nell'ambito della ristorazione e dell'attività alberghiera.

Le attività si svolgeranno all'interno degli spazi del laboratorio urbano "Exfadda", del bar e del ristorante sociale. I formatori saranno chef, maître, proprietari e direttori di alberghi, con pluriennale esperienza nel settore, al fine di offrire gli strumenti necessari per promuovere l’autonomia personale e sociale degli apprendisti e far acquisire loro le competenze e le tecniche necessarie per il raggiungimento di un’indipendenza professionale nei diversi ambiti lavorativi in cui si vorranno interfacciare. Attraverso la specifica formazione dei ragazzi diversamente abili e la creazione di una rete di ristoratori si potrà avviare un processo di acquisizione delle competenze professionali e conseguentemente una concreta ricaduta occupazionale.

Al fine di rendere questa opportunità accessibile ad un numero maggiore di partecipanti, saranno predisposti degli alloggi, destinati a ragazzi residenti in altre città o regioni. Grazie a questa esperienza lavorativa e formativa, unita a maggiori responsabilità derivanti dall’essere “fuori sede”, i ragazzi saranno avviati, non solo all’inserimento lavorativo, ma soprattutto ad un inserimento di comunità, grazie ad un percorso di avvio professionale e ad una piena e totale autonomia.

Per info contattare i numeri 0831.606960- 366.8913041, o scrivere all'indirizzo e-mail: includicoop@gmail.com