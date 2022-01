“Morvillo Falcone”: ammesso corso quadriennale, unico professionale in Puglia

Come annunciato sabato durante la diretta social “Sorrisi dal Morvillo”, l'Ufficio Scolastico Regionale ha ammesso la proposta progettuale presentata dall’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi afferente l’avvio di un corso quadriennale del settore “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Il professionale brindisino diretto dalla dott.ssa Irene Esposito, a seguito dell’avviso del Ministero dell'Istruzione dello scorso dicembre aveva proposto un progetto di sperimentazione in linea con i percorsi formativi europei, prevedendo l’attivazione in una prima classe dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza” su un percorso didattico quadriennale, organizzato nell’ottica di una nuova e diversa articolazione delle discipline di studio attualmente già distribuite sul quinquennio.

Il progetto, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Usr, prevede la suddivisione in due bienni con frequenza dal lunedì al venerdì per un monte ore settimanale di 40 ore, assicurando l’insegnamento di tutte le discipline normalmente previste dal percorso di studi quinquennale. L’indirizzo di studio quadriennale in “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, inoltre, prevede un costante raccordo con il territorio con uno scambio continuo di informazioni ed esperienze con gli attori economici del settore presenti in loco, a totale beneficio degli studenti.

L'Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi si conferma un Istituto al passo coi tempi, pronto ad offrire ai propri studenti opportunità di studio e percorsi innovativi, tali da immetterli il più presto possibile nel mondo del lavoro ovvero accedere ai percorsi universitari. Il corso sperimentale quadriennale appena approvato, sarà avviato a partire dall’anno scolastico 2023/2024.