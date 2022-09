La scuola secondaria Kennedy di Brindisi diventa a indirizzo musicale

BRINDISI - La scuola secondaria di I° grado “J.F.Kennedy” (dell’Istituto comprensivo Casale) a partire dal corrente anno scolastico 2022-23 è diventata scuola ad indirizzo musicale, dove l’insegnamento dello strumento musicale sarà gratuito e guidato da docenti specialisti, selezionati sul piano artistico e didattico dal Ministero dell’Istruzione.

L’ Ic Casale ha creduto fortemente in questo progetto, così come il nutrito gruppo di genitori ed alunni che lo hanno scelto, credendo che questo costituisca una rilevante opportunità per la crescita dei ragazzi e delle ragazze in termini di sensibilità, di senso di responsabilità, di capacità di impegno personale, di autodisciplina, di dedizione in vista degli obiettivi del proprio progetto di vita personale.

Nella classe ad indirizzo musicale ci si proporrà di promuovere, valorizzare e potenziare la passione per la musica come mezzo di espressione individuale e sociale; la formazione culturale nel settore della musica anche attraverso esperienze collettive (musica d’insieme, concerti, insegnamento cooperativo, partecipazione a manifestazioni musicali); il gusto musicale, educando i ragazzi all’ascolto critico della musica in ogni sua forma (classica, moderna, tradizionale, etc);lo sviluppo di competenze tecniche e teoriche relative allo strumento musicale prescelto, (anche in vista di un possibile orientamento nella scelta del percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria di 1° grado e di eventuali studi a carattere professionale). Gli strumenti tra cui i ragazzi potranno scegliere sono quattro: il pianoforte, la chitarra, le percussioni ed il sassofono.