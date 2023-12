Al via il Liceo matematico al ‘Marzolla’ di Brindisi

Il Liceo Classico ‘Marzolla’, del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, si rinnova ancora una volta, per rispondere ai bisogni formativi dei ragazzi! Nasce, dal prossimo anno scolastico, la nuova curvatura del Liceo matematico.

All’interno di una Rete nazionale di scuole e in stretta collaborazione con le Università del nostro territorio, da settembre 2024 gli studenti delle classi prime potranno frequentare un corso di studi nuovo e stimolante, centrato sulle Stem: il Liceo Matematico.

Questo corso innovativo, al Liceo classico ‘Marzolla’, altro non è che l’evoluzione e la valorizzazione di un potenziamento avviato diversi anni fa all’ interno dell’ampliamento dell’offerta formativa, il potenziamento di Matematica, per il primo biennio del corso quinquennale. Di qui la scelta di inaugurare un corso di studi che partendo dalle discipline di indirizzo, per le quali rimane immutato il monte ore, va ad approfondire contenuti di Matematica e soprattutto, mediante la Logica, propone attività interdisciplinari dal taglio laboratoriale,che coinvolgono la Fisica, le Scienze Naturali, la Letteratura,l’Arte, la Filosofia… Attraverso metodologie vincenti, tra cui il lavoro in team e il Debate, si promuoverà un approccio interdisciplinare, senza trascurare gli aspetti specialistici e i principi epistemologici delle diverse discipline. Un’innovazione nel segno anche della tradizione classica, che vanta filosofi- matematici, valga Pitagora per tutti, all’insegna dell’unità del sapere che i grandi hanno lasciato a noi come intramontabileeredità.

Il Liceo Matematico sarà presentato ufficialmente domenica 14 gennaio 2024 alle ore 10.45 presso la sede del Liceo Classico ‘Marzolla’ con una conferenza stampa aperta al territorio, all’interno di una giornata dedicata interamente al Debate, metodologia fortemente connessa al Liceo Matematico.