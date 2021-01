Liceo Palumbo: domenica 17 gennaio quinto open day

La Dirigente Scolastica, i Docenti e tutto il personale del liceo Ettore Palumbo di Brindisi invitano i futuri alunni e le loro famiglie al 5° Open Day che si svolgerà domenica 17 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede di via Achille Grandi 17 a Brindisi.

In assoluta sicurezza, nel rispetto della normativa anti-Covid, saranno presentati i laboratori di orientamento relativi alle discipline caratterizzanti i tre indirizzi, i ministage, gli incontri e i colloqui individuali online per conoscere le attività extracurriculari (alternanza scuola-lavoro, stage all'estero, progetti di arricchimento dell’offerta formativa) e le innovative metodologie didattiche (CLIL, Esabac, metodo Orberg) che sostengono l'apprendimento nelle varie discipline.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Oliva, illustrerà la ricca offerta formativa che consente un'ampia possibilità di scelta tra: Liceo delle Scienze Umane; Liceo Economico-Sociale; Liceo Linguistico. Anche quest'anno il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori che riterranno utile il supporto degli uffici per l'adempimento dell'iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Per prenotazioni e informazioni, chiamare il 380 9034077 (anche whatsapp) o inviare un’e-mail a orientamento@liceopalumbo.edu.it .