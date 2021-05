Il Rotary club dona attrezzature sportive al liceo sportivo “Fermi- Monticelli” 

BRINDISI - Giovedì 13 maggio si è svolta la cerimonia di consegna delle attrezzature che l’avvocato Roberto Cavalera, in qualità di presidente del Rotary Club Brindisi, ha voluto donare all’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” di Brindisi.

Il Rotary Club Brindisi, non è nuovo a questo tipo di iniziative, in quanto il suo intento è quello di valorizzare con le donazioni le peculiarità del territorio.

E questa volta ha voluto premiare una realtà scolastica brindisina, il Liceo sportivo, unico nella provincia, che si è distinta particolarmente con iniziative come l’incontro con la campionessa Fiona May e la scrittrice – atleta Monica Priore.

La Dirigente scolastica professoressa Stefania Metrangolo, la prof.ssa Angela Tarì, referente di questo indirizzo, sono entusiaste e commosse per il gesto che rappresenta non solo una maggiore possibilità esperienziale per tutti gli alunni che frequentano il Liceo, ma anche un auspicio di “ripresa” per lo sport e le attività motorie che purtroppo il covid ha rallentato.