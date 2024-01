Indirizzo Tecnologico "Costruzioni Ambiente e Territorio": avvio iscrizioni dal 18 gennaio

L’Itet Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi comunica che, a partire dal 18 gennaio 2024, sarà possibile effettuare l’iscrizione all’indirizzo costruzioni, ambiente, territorio (ex Geometri).

La Regione Puglia, nel dimensionamento per il 2024-2025, ha infatti deliberato la riattivazione del codice meccanografico del “Belluzzi”, per garantire al territorio della città di Brindisi la presenza dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.

In data 13 gennaio 2024, alle ore 10.00, presso la Biblioteca della sede dell’Istituto “Flacco”, in via del Lavoro 21/E, si svolgerà un incontro con il presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Brindisi, Otello Marcello Coccioli, con Anda Furfaro, geometra e responsabile commerciale e amministrativa della società di Topografia Stf con sedi a Brindisi, Reggio Calabria e Grottaglie, con Angelo Contessa, geometra e amministratore del Consorzio Stabile Build Scarle con Emanuela Contessa, Presidente dell’Ance Giovani (Associazione dei Costruttori Edili di Brindisi).

All’incontro sono invitati genitori e alunni interessati a conoscere il nuovo indirizzo e le opportunità di inserimento lavorativo e di studio post-diploma. Gli esperti invitati, infatti, illustreranno ai presenti gli ambiti professionali in cui nell’immediato futuro ranno richiesti tecnici specializzati nel campo della cantieristica ferroviaria, stradale e portuale, nella topografia e cartografia, nella rilevazione e creazione di modelli tridimensionali, nel monitoraggio di strutture civili e industriali, nei rilievi batimetrici, e in tanti altri settori che si stanno avvalendo di tecnologie sempre più sofisticate e all’avanguardia.

Gli interessati potranno prenotare la loro presenza al seguente link: clicca qui