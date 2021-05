"L'economia va in porto": Patroni Griffi incontra gli studenti del "Palumbo"

BRINDISI - Mercoledì 12 maggio alle ore 11.00, nell’auditorium del Liceo Ettore Palumbo di Brindisi, in via Achille Grandi 17, si svolgerà un incontro dal titolo: “L’economia va in porto”.

All’evento, organizzato dal Liceo Palumbo e dall’Adsp Mam nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, relazionerà il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, che si interfaccerà con una delegazione degli studenti. Si parlerà del ruolo cruciale del porto di Brindisi nel tessuto economico territoriale e nazionale; dei progetti dell’Ente mirati ad indirizzarne lo sviluppo nei prossimi anni; delle prospettive di crescita; di blue-economy ed economia circolare; di Zes e Zona Franca Doganale. Porterà i saluti la dirigente scolastica dell’Istituto, Maria Oliva. Modererà l’incontro Massimiliano Oggiano, docente della Scuola. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di AdSP MAM e del Liceo Palumbo.