L'Istituto comprensivo Bozzano aderisce al progetto "Io leggo perché"

BRINDISI - Il progetto #Ioleggoperche’, organizzato dall’Associazione Italiana Editori con il sostegno del Ministero della cultura e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, è la più grande iniziativa nazionale di promozione della cultura. Finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri che arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

La novità di questo progetto è il coinvolgimento sinergico di librerie, scuole e famiglie: i volumi acquistati da parte delle famiglie, infatti, sono poi donati, raddoppiando i numeri, dalle case editrici alle scuole, con lo scopo precipuo di promuovere la lettura.

Anche a Brindisi il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli istituti cittadini; in particolare la dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli dell’istituto comprensivo Bozzano ha fortemente voluto aderire all’iniziativa coinvolgendo nell'avventura insegnanti, famiglie e alunni. Nella settimana che va dal 20 al 28 novembre si realizzerà in maniera concreta il gemellaggio tra le scuole e le librerie e gli alunni parteciperanno ad iniziative davvero interessanti. Le librerie con cui si è gemellato l’IC Bozzano sono Pupilla e Mondadori Bookstore.

Presso la libreria Pupilla, gestita da Chiara Sergio, operatrice culturale visionaria e generosa, si terranno laboratori di lettura con particolare attenzione alla storia del libro cui aderiranno le seguenti classi: per la scuola primaria le classi 1A,1B,1C,1D- 2 C, 2D- 3A,3 B,3 C, 3D - 4A, 4C, 4D; 5A, 5B, 5C, 5D; per la scuola secondaria di primo grado le classi IA, IB, IC, II A, IIC.

Presso la libreria Mondadori Bookstore gli alunni delle classi 3 D e 3L della scuola secondaria di primo grado interagiranno nei pressi della libreria con i passanti per invogliarli all’acquisto dei libri proposti, mettendo in gioco le loro abilità interlocutorie e illustrando le ultime novità dell’editoria per ragazzi. Tutti i volumi donati andranno ad arricchire le librerie scolastiche grazie anche al Progetto Lettura dell’IC Bozzano promosso dalle insegnanti Fiorenza Leucci e Antonella Panarese