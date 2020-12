Itt Giorgi scuola aperta: diretta web alla scoperta dei laboratori

Per inaugurare le celebrazioni dei 60 anni dell’Istituto, nelle domeniche del 13 e 20 dicembre p.v., l’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi darà il via alle attività di scuola aperta con due dirette live sul canale Youtube Giorgibrindisi, a partire dalle ore 10:00. Durante le dirette, la nota giornalista brindisina Anna Saponaro guiderà gli spettatori alla scoperta dell’Offerta Formativa dell’Istituto, facendo visitare i tanti laboratori di cui è dotata la Scuola. Per l’occasione, incontrerà il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mina Fabrizio, il suo Staff, tanti docenti e studenti, che insieme racconteranno quello che si fa al “Giorgi”.

Il “Giorgi” rappresenta un’eccellenza della Scuola pugliese, perché da oltre 60 anni offre alle province di Brindisi e di Lecce percorsi di formazione e specializzazione in Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia, aprendo le porte del futuro a tantissimi diplomati, che hanno trovato occupazione in poco tempo e che si sono distinti negli studi accademici.

Per 60 anni, il motto del “Giorgi” è stato “coltivare il futuro”, per adeguare con efficacia le competenze degli alunni alle esigenze della vita quotidiana e del lavoro nel mondo contemporaneo. Ed è per questo che continua ad aprirsi ai cambiamenti, rimodulando costantemente l’Offerta Formativa, anche grazie ai Fondi Strutturali Europei con cui la Scuola organizza tirocini all’estero e progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche, e rinnova gli ambienti e le attrezzature per la didattica.

Nei pomeriggi di giovedì 17 dicembre, 14 e 21 gennaio, a partire dalle ore 16:00, è possibile partecipare a incontri laboratoriali su prenotazione dal sito del "Giorgi", in diretta con docenti e studenti, tramite collegamento Meet, e ogni giorno, a partire dal 4 gennaio, il personale della Scuola sarà a disposizione per le iscrizioni. E’, inoltre, possibile essere informati sulle numerose attività e novità della Scuola visitando il sito www.ittgiorgi.edu.it, la pagine FB @ITTGiorgiBrindisi, e Intagram itt_giorgi_brindisi