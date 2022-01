Open day virtuale al "Morvillo Falcone": fra le novità l'indirizzo chimico

Ritorna sabato 22 gennaio alle ore 10:00 l’appuntamento con “Sorrisi dal Morvillo”, l’Open Day virtuale proposto dall’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi: un modo per aprire virtualmente, dunque in piena sicurezza, le porte della scuola alla scoperta dei numerosi gli indirizzi proposti. Tante le novità previste per l’anno scolastico 2022/2023, a partire dal nuovo indirizzo “Chimico”, nonché l’ampliamento dell’offerta su San Vito dei Normanni con l’indirizzo professionale “Moda”, e quella del serale di Brindisi (che dal prossimo anno aggiunge una sezione dell’indirizzo Moda).

L’Ipsss Morvillo Falcone nella sede di Brindisi propone i seguenti indirizzi professionali: Sociosanitario (diurno e serale), Moda (diurno e serale), Ottico, Odontotecnico e Chimico, ospitando inoltre nella sede di San Vito dei Normanni gli indirizzi Sociosanitario e Moda.

Il Morvillo Falcone è inoltre sede dello Sportello Autismo “Blue Heart”, è Cts (Centro Territoriale di Supporto) e propone corsi serali rivolti a studenti lavoratori. Nel corso dell’Open Day virtuale in programma sabato mattina, ci saranno sfilate di moda, momenti musicali dal vivo, collegamenti esterni, visite virtuali ai vari laboratori presenti nell’Istituto professionale brindisino nonché tanti ospiti che interverranno con importanti testimonianze.

Appuntamento dunque a sabato 22 gennaio alle ore 10:00, in diretta sulle pagine istituzionali dell'istututo, “Facebook” e Youtube