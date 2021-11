Sicurezza online: la Polizia Postale incontra gli studenti del "Giorgi"

In occasione del semestre di presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il prossimo 18 novembre, a partire dalle ore 11:00, l’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi organizza un evento sulla sicurezza online. Le nuove generazioni sono sempre più immerse nel mondo di Internet e dei social media che, per quanto possano essere una grande finestra sul mondo, sono un ambiente che talvolta nasconde dei rischi e dei pericoli. Navigare in tutta sicurezza non è sempre facile.

Ecco perché l’Itt “Giorgi” ha accolto l’invito della Commissione Europea di sensibilizzare i propri studenti sul tema della sicurezza online in occasione della “Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”. L’evento sarà animato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni che incontrerà gli studenti delle prime e seconde classi.