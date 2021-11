“Storie di Alternanza": premiato il video del "Morvillo Falcone"

BRINDISI - L’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi si aggiudica anche quest'anno il premio “Storie di Alternanza”, organizzato da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane. Il professionale brindisino, diretto da Irene Esposito, risulta tra i vincitori a livello locale della IV edizione del concorso indetto dalle Camere di Commercio per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto, ex Alternanza scuola-lavoro), realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti scolastici italiani, con la collaborazione dei tutor esterni o aziendali.

Il professionale per i Servizi sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi ha preso parte al concorso presentando un video story telling dal titolo “Ripartiamo da qui”, che racconta i Pcto svolti lo scorso anno dagli studenti del Morvillo Falcone.

L’intento perseguito, ossia di rappresentare la voglia di ripartire e di valorizzare il territorio, riappropriandosi della vita e degli spazi, evidentemente è stato colto ed ha convinto la giuria del concorso, tanto da selezionare il lavoro tra i migliori a livello locale.

La cerimonia di premiazione avverrà il 18 novembre prossimo, alle ore 15,30, presso la Camera di Commercio di Brindisi. Il premio consiste in un’erogazione economica assegnata agli Istituti scolastici vincitori, per l’acquisto di strumenti e attrezzature da utilizzare per la progettazione e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e la formazione.