“Sorrisi dal Morvillo”: un successo, quando a sfilare sono i prof

La prima edizione del gala “Sorrisi dal Morvillo”, trasmesso in diretta facebook sabato scorso sulla pagina istituzionale dell’Istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi, si è rivelata un successo. Migliaia le visualizzazioni, così come i commenti entusiastici di studenti ed ex studenti “morvilliani”, che probabilmente non si aspettavano di veder sfilare i propri professori. Già, perchè la particolarità di questo gala, è stata che (a differenza della Notte Bianca dello scorso anno) a sfilare questa volta sono stati i professori.

La voglia di presentare i numerosi indirizzi offerti dall’Istituto diretto dalla dott.ssa Irene Esposito, era tanta. Il problema era rappresentato - in piena pandemia - dall’impossibilità di ospitare gli studenti, così come il pubblico “in presenza”. Professoresse e professori, solitamente “ingessati” nei loro ruoli e abituati a tenere le proprie lezioni dalla cattedra (o meglio negli ultimi tempi dinanzi a una webcam), si sono così offerti di indossare gli stupendi abiti d’epoca confezionati dagli alunni del settore Moda dell’IPSSS Morvillo Falcone di Brindisi, ma anche i gioielli realizzati nei laboratori artistici. Il tutto, ovviamente, si è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid.

La trovata non è affatto passata inosservata, anzi è stata particolarmente gradita dagli spettatori, al punto che il video della diretta è stato condiviso di profilo in profilo, fino a diventare virale nel giro di poche ore. Nel corso dell’iniziativa, trasmessa in diretta sul noto social network, sono stati presentati anche tutti gli altri indirizzi: odontotecnico, ottico e tecnico dei servizi socio sanitari, conoscendo docenti, laboratori e offerta formativa.

Non sono mancati, inoltre, gli interventi di ospiti d’eccezione, come il campione de “L’Eredità” Massimo Cannoletta, il quale ha spronato gli studenti ricordando l’importanza della lettura e dell’applicazione nello studio. La dirigente Irene Esposito è intervenuta in chiusura di manifestazione per i saluti e i ringraziamenti di rito, indossando anch’essa uno splendido abito realizzato dagli studenti del professionale brindisino. Insomma, il gala “Sorrisi dal Morvillo” è stata senza dubbio un successo, che ha riportato un sorriso sul volto degli spettatori, facendo dimenticare per un momento le ansie e regalando un sabato pomeriggio in serenità.