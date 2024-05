Studenti alle prese con l'educazione finanziaria: iniziativa del Lions Club

BRINDISI - Il Lions Club Fasano mercoledì 22 maggio presenterà agli studenti delle quarte classi dell’Iiss “L. Da Vinci” di Fasano il service “Educazione finanziaria” per favorire il processo di familiarizzazione degli studenti con i temi finanziari. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con la Banca d’Italia, ideatrice del progetto formativo “L’economia per tutti. La Banca d’Italia per la cultura finanziaria”.

L’incontro di studio, che si svolgerà in mattinata presso l’auditorium dello stesso istituto, sarà moderato da Alfonso Belfiore, presidente del Lions Club Fasano, e si aprirà con i saluti di Grazia Convertini, dirigente scolastica dell’Iiss “L. Da Vinci” di Fasano, di Francesco Romanazzi, coordinatore del service “Educazione finanziaria” per la circoscrizione D del Distretto Lions 108 AB Puglia, e di Maria Serena Camboa, referente distrettuale del service.

A parlare agli studenti ci saranno specialisti della materia, tutti componenti dello staff “Educazione finanziaria” della Banca d’Italia, filiale di Lecce. Si susseguiranno gli interventi della dott.ssa Marina Motolese, che parlerà delle “Funzioni e compiti della Banca d’Italia”, dell’ing. Giovanni Volpe, che approfondirà il tema: “Moneta, ciclo del contante e strumenti alternativi” e della dott.ssa Giuseppina Carriero, che illustrerà “Le criptovalute e l’euro digitale”. Dopo una breve pausa i lavori riprenderanno con un divertente esercizio pratico, “Costruisci il tuo futuro”, che sarà proposto agli studenti dalla dott.ssa Carriero e dall’ing. Volpe.

Le conclusioni della giornata di formazione saranno affidate a Leonardo Potenza, governatore del distretto Lions 108 AB Puglia.

I Lions sono da sempre al fianco della scuola, profondamente convinti che essa costituisca un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze. Nel campo dell’educazione finanziaria l’intento è quello di far maturare nei giovani la giusta consapevolezza sul valore del denaro e del risparmio, in linea con quanto auspicato dai Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro.

