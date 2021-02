Liceo Palumbo, iscrizioni in crescita del venti per cento

BRINDISI- Al termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, rispetto allo scorso anno il liceo "Ettore Palumbo" registra un incremento del 20%: un trend crescente e significativo, soprattutto se rapportato al calo demografico che interessa la popolazione scolastica, che permette di superare quota 1000 studenti.

La dirigente scolastica, professoressa Maria Oliva, è molto soddisfatta del risultato raggiunto: “Il considerevole aumento delle iscrizioni rappresenta un gratificante riconoscimento dell’impegno e dell’operosità dei docenti, che credono profondamente nella centralità dello studente, lo accompagnano nel suo percorso formativo ed educativo e lo sostengono nella crescita affettiva, emotiva e cognitiva attraverso una didattica efficace, innovativa e ricca di iniziative culturali. Un successo non scontato in un momento così complesso a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la quale, tuttavia, ha offerto alla Scuola l’opportunità di nuove sfide, di credere nelle metodologie didattiche digitali, di lavorare in squadra, adattandosi alle nuove situazioni”.

La pandemia ha reso problematica anche l’attività di orientamento, tra open day in diretta streaming e in presenza, con ingressi contingentati, su appuntamento; attività laboratoriali in presenza e online, relative alle discipline caratterizzanti (scienze umane, lingue straniere, diritto ed economia); incontri individuali con i docenti referenti per essere vicini a studenti e famiglie nella scelta; supporto fornito dalle assistenti amministrative all’atto dell’iscrizione; tutto questo ha permesso, comunque, di illustrare la ricca offerta formativa dei tre indirizzi: Scienze umane, Economico-sociale e Linguistico.

E sebbene sembrasse difficile avvicinare studenti e famiglie in tempi di distanziamento sociale, tutto è apparso semplice ed efficace quando a parlare della scuola è stata la sua voce migliore, quella dei ragazzi: ex-studenti che, felici, hanno realizzato video con il racconto della propria esperienza scolastica, più o meno recente, e studenti in corso che, accompagnando le famiglie in un tour reale o virtuale della scuola, hanno comunicato la passione e l’entusiasmo che caratterizzano il loro percorso, ricco delle tante opportunità formative offerte dalla scuola.

Dalle certificazioni linguistiche al percorso Esabac, dagli hackathon al gruppo sportivo, dal WowBook al potenziamento logico-matematico, dall’educazione finanziaria alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO), dall’educazione all’imprenditorialità allo sportello di dialogo e ascolto: tantissime occasioni di confronto, di formazione e di crescita per stimolare il protagonismo degli studenti e promuovere l’eccellenza di ciascuno.

Il Liceo “Palumbo” è una comunità accogliente, coesa, inclusiva, in costante dialogo con le famiglie e con gli altri attori del territorio. Le famiglie e gli studenti neoiscritti hanno evidentemente apprezzato e compreso che il loro futuro è adesso.