Seminario sul mondo dei tartufi: lezioni teoriche ed escursioni nel Brindisino

ORIA - L’Associazione di promozione sociale “72024” organizza, a Oria. il primo corso sul mondo dei tartufi. Si tratta nel primo vero e proprio seminario che si tiene sul territorio composto da tre lezioni teoriche, due escursioni alla ricerca del “Tuber Borchii” e una lezione dedicata al gusto con una ricetta preparata appositamente per il corso associata ai vini del territorio.

Le lezioni, ogni venerdì alle ore 19 presso info Point Gal Terre del Primitivo (Palazzo Sedile) e le escursioni (avverranno di domenica) sono dirette dal Micologo Giorgio Rucco, mentre lo Chef di Osteria Luce, Maurizio De Nitto, e il Sommelier Alessandro Perrone, avranno il compito di guidare i partecipanti alla scoperta del gusto. Le lezioni teoriche, a partire dal 24 febbraio, riguardano la determinazione e la classificazione, gli ambienti boschivi e l'addestramento del cane, mentre nelle due escursioni, oltre a ricercare una varietà di tartufo, il “Tuber Borchii”, si avrà la possibilità di conoscere le piante della macchia mediterranea, l’essenze e i profumi che ritroveremo nei vini che saranno presentati nel corso dell’ultima lezione. Media partner dell’iniziativa è Radio Antenna Sud.

Sarà, anche l’occasione per conoscere da vicino il territorio di Oria e le terre del Primitivo. “Tartufi del Salento” è un corso che è incentrato sulla promozione del territorio e delle eccellenze turistiche ed è anche un modo per fare rete, andando a conoscere gli interpreti e gli operatori del territorio. L’associazione “72024” si pone, da sempre, come mezzo per avvicinare turisti, persone e curiosi alla conoscenza del territorio e delle realtà culturali e enogastronomiche. Per informazioni (posti limitati) telefonare al 379187974 oppure indirizzo email 72024csc@gmail.com