Settimana della musica: grande partecipazione al concerto inaugurale della Rete Orpheus

Grande successo per il concerto inaugurale della settimana della musica, indetta dal ministero dell’Istruzione e del merito, organizzato dalla Rete Orpheus e andato in scena lunedì 15 maggio presso il Teatro Impero di Brindisi. Ad assistere al concerto, condotto dal giornalista Antonio Celeste, circa 800 spettatori, autorità civili e militari, tra cui il questore di Brindisi, Annino Gargano e il dirigente provinciale Usr Ufficio IV Ambito Territoriale Provincia di Brindisi, Angela Tiziana Di Noia.

Quest’anno l’evento ha scelto come tema la musica da film. Con il consueto entusiasmo gli studenti e le studentesse della rete hanno eseguito ed interpretatocolonne sonore nazionali ed internazionali. Il centenario della nascita della Walt Disney Company è stato spunto per presentare brani tratti da alcuni dei film più celebri.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete Orpheus: Liceo “Marzolla Leo Simone Durano”- Brindisi, scuola capofila, Istituto Comprensivo “Bozzano Centro”- Brindisi, Istituto Comprensivo “Carovigno”, Istituto Comprensivo “Casale”- Brindisi, Istituto Comprensivo “Commenda”- Brindisi, Istituto Comprensivo “R. De Simone”- San Pietro Vernotico, Istituto Comprensivo Polo 2 “Tito Schipa”- Trepuzzi, Istituto Comprensivo “San Pancrazio Salentino”, Istituto Comprensivo “Santa Chiara” – Brindisi, Istituto Comprensivo “Sant’Elia Commenda”- Brindisi, Istituto Comprensivo “Valesium”- Torchiarolo, IISS “E. Ferdinando”- Mesagne, Primo Circolo Didattico “G. Carducci” – Mesagne, Primo Istituto Comprensivo “De Amicis-Milizia” – Oria, Scuola Secondaria di I grado “Materdona Moro” – Mesagne, Secondo circolo Didattico “Giovanni XXIII – Mesagne.

Con un repertorio musicale vasto e di grande pregio gli studenti e le studentesse hanno dato prova ancora una volta della forza e del valore della Rete Orpheus. La serata ricca e articolata è stata caratterizzata da esibizioni di grande livello e non sono mancati momenti di caloroso coinvolgimento.

Il sipario si è aperto con un ensemble, composta da pianoforti, chitarre, flauti, violini, fisarmoniche e percussioni, per proseguire con performance di tipo jazzistico a cura del Liceo “Durano”. Entusiasmo, divertimento, coinvolgimento e forti emozioni con la poderosa Orchestra della Rete “Orpheus”, costituita per l’occasione da studenti e studentesse delle Scuole della Rete, da docenti, da genitori ed ex alunni. L’orchestra ha reso omaggio a mostri sacri della musica da film d’autore, presentando brani appartenenti al repertorio Hollywoodiano, per poi rendere un tributo, tra gli altri, a Ennio Morricone e Nino Rota.

Uno spettacolo variegato e interessante che, dopo l’intervento e i saluti dei dirigenti scolastici, è passato alla danza con la bellissima performance messa in scena da due studentesse dell’Iiss “E. Ferdinando”, fino a suggestioni di musiche suonate per sole percussioni. In chiusura la splendida esibizione del coro “Orpheus”, composto da ben 100 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado facenti parte della Rete. In una cornice colorata e di festa il coro ha presentato colonne sonore nazionali e internazionali emozionando e coinvolgendo i presenti.

Una serata indimenticabile il cui successo è stato garantito dal lavoro sinergico di dirigenti, referenti, docenti, studenti e studentesse della Rete Orpheus che si conferma una tra le migliori pratiche musicali della scuola.

L’evento, selezionato dall’Indire, l’Istituto Nazionale per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, che collabora con il Ministero per il palinsesto nazionale della settimana della musica, è stato trasmesso in diretta dal teatro Impero anche sul canale YouTube del liceo: clicca qui.