L'Ilva, il Covid e la sicurezza sul posto di lavoro nella prima pubblicazione di un avvocato cegliese

CEGLIE MESSAPICA - "La relazione tra l’obbligo di sicurezza e la certezza del diritto" è il primo libro pubblicato dall'avvocato Carlo Gasparro, di Ceglie Messapica (edito Aracne) che affronta il tema scrutinando interventi normativi (a volta incoerenti tra loro), pronunce giurisprudenziali, prese di posizione di pura “politica del diritto”. L’analisi si arricchisce, sotto il profilo delle misure di sicurezza a presidio della salute, dell’aspetto che esso assume qualora sia rivolto a un datore di lavoro privato, pubblico ovvero alle forze armate. Il tutto lascia intravedere come, sullo sfondo della opzione per un modello normativo anziché un altro, prevalgano o comunque si facciano sentire le opzioni politico – culturali che accompagnano la formazione del legislatore e/o del giurista.

Il pendolo oscilla tra modelli “oltranzisti” e modelli “ragionevoli” di sicurezza sul posto di lavoro, laddove la ragionevolezza appare all’autore l’unico argine alla deriva, a volta partigiana, di taluni approcci. Ragionevolezza che diviene, in sostanza, bilanciamento di valori e di interessi tutti meritevoli di tutela (salute, lavoro). Una particolare attenzione viene infine riservata a temi “caldi”: l’Ilva, anche nella sua dimensione di politica nazionale industriale, i protocolli “Covid-19” con cui si sono avvicinate notevolmente le posizioni del datore e del lavoratore, in una visione concertata della gestione del sistema di sicurezza sul posto di lavoro.

"La maggiore soddisfazione è la disponibilità ricevuta negli anni dal professore Vallebona, uno dei migliori maestri italiani di diritto del lavoro - dichiara Gasparro - e da altri docenti tra cui Pietro Magno cui va la mia gratitudine. Scrivere un libro è transfondere in esso il proprio modo di vedere le cose. Sono soddisfatto del lavoro che per me rappresenta una tappa di un viaggio professionale che spero ancora molto lungo e fecondo. Lavorare con leggerezza, curiosità, non prendendosi mai troppo sul serio: è questo l’insegnamento di questi miei primi 20 anni di impegno professionale".

L'autore, Carlo Gasparro

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2005, svolge la professione a Milano dal 2014. L’autore ha focalizzato la propria attività professionale sul Diritto del lavoro, con particolare riferimento al mondo della sicurezza aziendale e alle vicende patologiche correlate. Ha prestato per anni assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore dei lavoratori del pubblico impiego e ha partecipato, come consulente, a tavoli di contrattazione decentrata. È autore di numerose pubblicazioni su "Il Massimario della giurisprudenza

del Lavoro" (Il Sole24Ore) e su "Il diritto del mercato del lavoro" Esi. In qualità di formatore e docente ha creato corsi in modalità e-learning sui temi della sicurezza, degli obblighi formativi, dell’anticorruzione, della contrattazione e delle relazioni sindacali. Dottore di ricerca all’Università Lum Jean Monnet, è stato docente a contratto presso l’Università Giustino Fortunato, dopo essere stato per anni assistente della cattedra del Diritto del Lavoro. È stato presidente del nucleo di valutazione del Comune di Ceglie Messapica.