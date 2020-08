Smart graduation day: l’omaggio ai brindisini laureati durante il lockdown 

BRINDISI - Il Comune di Brindisi aderisce al “Premio Laureati Covid” dell'assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con Arti e Anci Puglia. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non.

Per l’assegnazione del Premio verrà istituito lo «Smart Graduation day» nella prima decade di settembre: in quella data si svolgerà la consegna del Premio ai laureati pugliesi in tutti i Comuni aderenti all’iniziativa. Gli studenti di Brindisi che si sono laureati durante i mesi di chiusura per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono partecipare al Premio, per farlo devono segnalarsi al Comune di Brindisi entro il 25 agosto 2020 compilando il form online presente sul sito del Comune www.comune.brindisi.it fra le notizie in homepage.

“Abbiamo subito aderito a questa bellissima iniziativa su richiesta dell’Anci Puglia. – Afferma il sindaco Riccardo Rossi – Faremo una festa per omaggiare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che hanno vissuto una tappa importantissima della loro vita in una condizione difficile e insolita, proveremo a restituire loro tutto l’affetto della nostra comunità.”

Link diretto: https://bit.ly/SmartGuaduationDay_Brindisi