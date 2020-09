Superbonus 110 per cento: il webinar di Confartigianato

Sarà in diretta streaming il seminario organizzato da Confartigianato Bari- Brindisi che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 17 settembre sul tema del decreto “Rilancio” con l’approfondimento del Superbonus 110 per cento, essendo nella fase pienamente operativa della importante misura.

In questo momento, in cui regna ancora confusione, è fondamentale per le imprese ricevere informazioni certe e aggiornate circa le opportunità introdotte dalle nuove disposizioni. A tal fine l’Upsa Confartigianato Bari-Brindisi organizza un seminario di approfondimento in diretta streaming dedicato al Superbonus 110% che si terrà il giorno 17 settembre dalle 16 alle 18.

All’incontro, nel quale si forniranno approfondimenti tecnici sulla cessione del credito e le modalità operative per attivare questa procedura, parteciperanno Harley &Dikkinson, Eni Gas e Luce e BCC di Bari.

Gli imprenditori interessati potranno contattare il direttore della Confartigianato di Brindisi al cellulare 328.8519445 o inviare una mail a teodoropiscopiello@gmail.com , dovranno indicare i propri dati personali e della loro azienda, una mail e un recapito telefonico, riceveranno un link e le istruzioni per partecipare al seminario.