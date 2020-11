Donazione del midollo osseo, meeting virtuale del Rotaract

CEGLIE MESSAPICA- Si svolgerà venerdì 20 novembre dalle 19 il secondo webinar organizzato dai club di Ceglie Messapica Rotaract e Rotary sulla donazione del midollo osseo, cui si potrà accedere attraverso il link https://meet.google.com/cch-rjeu-pae.

Il tema affrontato nel secondo incontro rientra nel calendario dei tre eventi organizzati dai club che trattano i contenuti relativi al dono. Dopo il primo in cui si è discusso della donazione del cordone ombelicale, venerdì 20 novembre si parlerà di quella del midollo osseo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso semplici pratiche che possono davvero salvare delle vite o migliorarle in modo significativo.

In Italia, sono necessari circa 1.000 donatori di midollo effettivi all’anno per riportare a vivere altrettanti ammalati di leucemia, thalassemia, immunodeficienze congenite e alcuni casi di tumore solido. La compatibilità tra soggetti non consanguinei è molto rara, per questo occorre incrementare il registro dei donatori. Sarà tra gli obbiettivi del webinar quello di sfatare ogni paura sulle procedure di prelievo del midollo, sottolineando come ogni passaggio avviene in totale sicurezza per il donatore.

A intervenire in questo dibattito, moderato da Costanza Sportillo vicepresidente 2020/2021 del Rotaract di Ceglie, saranno Maria Stea, presidente regionale Admo insignita della carica di Cavaliere per essersi distinta nelle donazioni di sangue, plasma e piastrine, la dottoressa Donata Mininni, responsabile del registro Ibmdr pugliese, Giuseppe De Paola, presidente del Rotary di Ceglie Messapica 2020/2021 e la presidente del Rotaract club 2020 2021 Miriam Sicilia. "Non ci siamo fermati durante la pandemia e non lo faremo neanche di fronte allo stop ai convegni del nuovo dpcm. La nostra forza è saperci reinventare e stare al passo coi tempi" affermano i promotori dell’evento che andrà in streming al link https://meet.google.com/cch-rjeu-pae

Gallery