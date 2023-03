Giornata mondiale dell’acqua: studenti del liceo scientifico Leonardo Leo protagonisti dell’evento

BRINDISI - Si è tenuta ieri presso il Museo Ribezzo di Brindisi la cerimonia “Sulle tracce dell’Acqua…” in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, organizzata d’intesa tra il Dipartimento Arpa Puglia e la base Onu di Brindisi. Alla cerimonia ha partecipato il Liceo Scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni, reduce da due Pcto con l’Arpa di Brindisi, motivo per cui la scelta del Leo come protagonista dell’evento insieme agli studenti di due classi. E il progetto è stato da subito accolto con entusiasmo e passione dalla dirigente scolastica del Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano prof.ssa Carmen Taurino, dai docenti e dai ragazzi, i veri protagonisti dell’evento.

Una scuola radicata sul territorio che da sempre dedica attenzione ai temi della valorizzazione e della difesa dell’ambiente, come ha sottolineato la dirigente scolastica nel suo intervento. Alla cerimonia hanno partecipato diversi partner e le più alte autorità civili e militari locali a cominciare dal prefetto di Brindisi, dott.ssa Michela La Iacona, il questore di Brindisi dott. Annino Gargano e le autorità della Capitaneria di porto.

Tema centrale della Giornata mondiale dell’acqua è stato “Accelerating the change” e tutto ha ruotato attorno ai temi di cui tanto si parla oggi, dalla conservazione e protezione delle risorse idriche al riciclo e riutilizzo dell’acqua, al fine di salvaguardare questa risorsa quantomai preziosa. E sono stati proprio questi i temi che gli studenti del Leo, ambasciatori della giornata, hanno trattato nei loro video partendo dall’analisi di otto #hastag. Lavori brevi ma incisivi dai quali è emersa tutta l’energia, la passione e l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno affrontato i temi legati all’emergenza idrica. Nei loro lavori hanno evidenziato l’importanza dell’acqua come bene primario individuando anche azioni concrete per evitare lo spreco ed educare al risparmio idrico al fine di accelerare il cambiamento.

In tutto questo la Scuola riveste un ruolo fondamentale e la presenza del Liceo Leo alla cerimonia del 22 marzo per la Giornata mondiale dell’acqua evidenzia proprio l’impegno quotidiano di studenti e docenti nell’affrontare queste tematiche. Tutto questo è stato possibile grazie all’ospitalità e all’accoglienza da parte della dott.ssa Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale Ribezzo di Brindisi.