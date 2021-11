Tre orti didattici al Cillarese: approvato progetto esecutivo

BRINDISI - E' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di tre orti didattici all'interno del parco Cillarese, che rientra nel Programma straordinario di riqualificazione urbana delle periferie. Per questo specifico intervento il Comune di Brindisi ha ricevuto un finanziamento di 768mila euro. Il progetto prevede la sistemazione di un'area attrezzata a orti didattici nella zona a monte del parco, nel quartiere Minnuta; dunque facilmente raggiungibile dalla strada Minnuta che congiunge la strada provinciale per San Vito con la strada dei Pittachi.

Questa rappresenta un'occasione per divulgare nelle scuole la cultura del verde e del mangiare sano. La finalita? principale e? quella di fare assimilare ai bambini alcuni concetti base dell'educazione alimentare. Attraverso un approccio facile e divertente saranno allestite aree tematiche di gioco didattico per consentire ai bambini di osservare il ciclo vegetativo di una pianta dalla semina alla raccolta dei frutti; imparare, sotto la guida di esperti contadini, a prendersi cura delle piante che offriranno loro il cibo (esperienza pratico manuale e acquisizione della consapevolezza della provenienza del cibo); capire che nutrirsi in modo corretto ed equilibrato e? fondamentale per la salute e la qualita? della propria vita; cucinare sotto la guida di chef ed esperte casalinghe, scoprendo proprieta? gustative e nutrizionali di ciò che coltiveranno.

Nell'orto didattico e? prevista anche la realizzazione di un manufatto composto da un blocco di servizi igienici, deposito attrezzi, vano tecnico e una sala polifunzionale da adoperare per usi didattici e ricreativi.