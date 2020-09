Legambiente, appuntamento con l'iniziativa "Puliamo il mondo"

BRINDISI - Si terrà domenica 27 settembre a Brindisi, sull'isola di Santa'Andrea, il tradizionale appuntamento con "Puliamo il Mondo", l'iniziativa messa in campo con la collaborazione di Legambiente, circolo Tonino Di Giulio, e l’amministrazione comunale. Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 parteciperanno i giovani della Croce Rossa italiana e rappresentanti del Wwf, Italia Nostra, del centro turistico giovanile, dell’associazione Marina di Brindisi, dei “Remuri” con i loro schifarieddi, oltre a subacqei per il recupero di plastica e vari rifiuti anche sui fondali.

Sarà anche l’occasione per promuovere il progetto Bon ( Brindisi Ostello Nautico) ed il connesso progetto di produzione di energia elettrica ed idrogeno grazie ai quali può nascere un eco-villaggio che sta raccogliendo varie adesioni e che può sostenere lo stesso programma di valorizzazione del castello. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e guanti per la raccolta di rifiuti, dovranno compilare la dichiarazione che verrà loro fornita, fermo restando il rispetto del numero contingentato di presenze prescritte. I sacchi per la raccolta differenziata e le attrezzature necessarie saranno forniti da Ecotecnica.