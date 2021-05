Studenti a lezione di educazione ambientale con i volontari di Plastic Free

BRINDISI - Una giornata all'insegna dell'educazione e del rispetto per l'ambiente quella vissuta dagli studenti e studentesse delle classi prima D e prima F del Polo Messapia di Brindisi in compagnia dei volontari di Plastic Free, l'associazione nazionale onlus attiva, anche, sulla raccolta della plastica, e che porta avanti ormai da due anni diversi progetti tra i quali quello relativo alle scuole.

Ieri, lunedì 10 maggio, il referente dell'associazione, Giuseppe Vinci, insieme, anche, ai docenti Nunzio Ciriolo (laboratorio di chimica), Luisella Camassa (docente di scienze) e il biologo Massimo Max Moscato, hanno effettuato una mini raccolta nei pressi di lido Granchio Rosso e in contemporanea lezione di educazione ambientale sui rifiuti raccolti lungo la spiaggia brindisina.

"Una giornata che infonde speranza per un mondo più sano e per una maggiore sensibilità a cominciare proprio dai più piccoli e che ci si augura venga presa d'esempio anche dai più grandi - spiega Giuseppe Vinci - soprattutto da chi sino ad oggi ha assunto quei comportamenti tali da avvelenare l'ambiente in cui ognuno vive e che invece dovrebbe tutelare. Questa giornata non è altro che un punto di partenza per una inversione di rotta".