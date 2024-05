Carovigno città dell'olio: in programma degustazioni e passeggiate in oliveto

CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno aderisce alla quarta edizione di "Merenda nell'oliveta", evento nazionale promosso dall'associazione "Città dell'olio" in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione.

Quest'anno il tema dell'iniziativa è il "Mental wellness", ovvero il "benessere psicofisico" che trae vantaggio anche dal contatto con la natura. Ed in questo caso si fa riferimento alla vicinanza con gli oliveti del territorio, vero e proprio patrimonio carovignese.

Per l'occasione, le aziende di Carovigno Tenute Parco Piccolo e Masseria Bellolio Ecofarm, aderenti all'iniziativa, offriranno diverse attività tra gli olivi. La mattina a Parco Piccolo e il pomeriggio presso Masseria Bellolio, i visitatori potranno intrattenersi in passeggiate in oliveto, degustazioni di olio extra vergine di oliva e di altre tipicità. Prevista anche la possibilità di intraprendere le attività di yoga posturale o meditazione. Le iniziative sono gratuite.

Il programma

- Ore 9:30: Passeggiata guidata nell’oliveto secolare

- Ore 10:30: merenda nell’oliveta

- Ore 11:00: lezione di yoga pilates in natura

- Ore 12:00: degustazione tecnica guidata di olio Evo in collaborazione con Associazione donne dell’olio e Associazione Dialoghi fluidi

Masseria Bellolio

- Ore 14:00: passeggiata guidata nell’oliveto secolare

- Ore 15:00: seduta di meditazione

- Ore 16:00: degustazione guidata di olio EVO e prodotti tipici stagionali nelle corti

- Ore 17:00: spettacolo di danza

In caso di maltempo le attività di Tenute Parco Piccolo saranno svolte presso il frantoio (moderno) e presso il Casolare delle Tenute. Mentre le attività di Masseria Bellolio saranno svolte all’interno dei locali della masseria

I partecipanti alla lezione di yoga pilates e alla seduta di meditazione dovranno portare il proprio tappetino. Meglio munirsi di cappellino in caso di giornata molto soleggiata.

Per informazioni aggiuntive e prenotazioni contattare le aziende preferibilmente entro il 31 maggio ai seguenti numeri: 333 8968642 / 347 4083231

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui