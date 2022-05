Arrivano gli ecocompattatori per smaltire le bottiglie di plastica

CEGLIE MESSAPICA - A partire da giovedì 26 maggio saranno attivi a Ceglie Messapica due ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in plastica Pet: presso via Napoli, angolo via Matera (ingresso laterale scuola dell’infanzia) e presso il porticato all’ingresso del Municipio in via De Nicola. L’installazione degli ecocompattatori forniti da Coripet, consorzio senza fine di lucro per la raccolta delle bottiglie in Pet ad uso alimentare, è il risultato di un accordo tra il Comune di Ceglie Messapica e la stessa Coripet.

Per gli utenti utilizzare l’ecocompattatore sarà molto semplice. Basterà conferire le bottiglie in Pet vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile. Le indicazioni sulla modalità di conferimento sarà possibile trovarle direttamente sugli ecocompattatori. Per utilizzare gli ecocompattatori bisognerà scaricare l’App Coripet e registrarsi alla stessa o in alternativa inserire la propria tessera sanitaria (quest’ultima opzione non darà diritto a premialità). Si potranno conferire solo bottiglie per liquidi alimentari in plastica Pet.

Il mangia-plastica è uno dei pilastri per l’economia circolare perché le bottiglie conferite dagli utenti verranno riciclate e con il granulo prodotto si realizzeranno nuove bottiglie in Pet (il cosiddetto ciclo “Bottle to Bottle”). Il progetto è stato possibile in quanto il Comune di Ceglie Messapica e Coripet promuovono fortemente l’economia circolare e una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema della tutela ambientale che parte dalla corretta gestione dei rifiuti all’interno delle utenze domestiche. Anche un piccolo gesto, come lo smaltimento responsabile di una bottiglia di plastica, può generare un impatto positivo verso le persone e il pianeta e gettare un seme di prosperità per il futuro. La sostenibilità è il motore che anima ogni nostro progetto e anche attraverso questa iniziativa intendiamo confermare l’attenzione per il territorio e per il benessere delle persone, di oggi e di domani.

Conferendo le bottiglie Pet negli ecocompattatori Coripet si otterranno dei punti utilizzati per diverse tipologie di acquisto (in particolare on line) e si potrà aderire ad un apposito concorso a premi (fino al 31/10/2022), prendendo parte all’estrazione mensile di bici elettriche Nilox, gift card Mediaworld e libri e all’estrazione finale di una Fiat 500. Per poter partecipare al concorso bisognerà, necessariamente, scaricare l’App Coripet e registrarsi alla stessa. Ogni bottiglia correttamente inserita e rilevata dall’ecocompattatore darà diritto ad una partecipazione che verrà acquisita tra le giocate valide al fine dell’estrazione mensile dei premi in palio.

L’inaugurazione avverrà domani, giovedì 26 maggio alle ore 9.30 in via Napoli, angolo via Matera (ingresso laterale scuola dell’infanzia).