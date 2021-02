La settimana edizione de "La notte verde" nel segno di Dante

CISTERNINO - Partirà dal parco naturale regionale Dune Costiere la settimana edizione de "La notte verde" di Cisternino, organizzata dall'associazione As Urbieterre. L’evento agri-culturale, che normalmente si svolge in estate nel borgo di Cisternino, coinvolgendo, spiegando e mostrando alcuni aspetti del territorio anche con perfomance musicali ed artistiche, dibattiti in tema di biodiversità e sviluppo di un economia sostenibile, vuole, per questa edizione, sfruttare ampi spazi all'aperto.

Protagonisti di questi percorsi saranno l’uomo e la natura, soggetti attivi del territorio, e consentiranno di celebrare il sommo poeta Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa, attraverso la Divina Commedia che verrà rappresentata, letta e vissuta attraverso i vari percorsi. Gli appuntamenti si susseguiranno a partire dalla primavera, con la presentazione di un dettagliato programma, che vedrà almeno un evento al mese, da maggio e fino al 18 e 19 agosto, storiche date di chiusura della notte verde.

"Si tratterà quindi di eventi nell’evento inerenti percorsi artistici, naturalisti, umani, culturali, gastronomici, che prevedono il coinvolgimento di masserie, associazioni, cuole, per rendere il visitatore protagonista di quanto ci circonda - spiega Angela Milone, direttore del parco. Come Dante accompagnato da Virgilio, attraverso un cammino interiore, riesce a ritrovare la luce e una nuova visione della vita, la notte verde ci accompagnerà con dei percorsi itineranti, mettendo in luce il rapporto tra l’uomo e la natura, che costituiscono la storia di un territorio il cui equilibrio è stato rotto".