Colonie feline, nel Brindisino ce ne sono più di quattrocento

BRINDISI - Sono 413 le colonie censite nella provincia e 2.633 le sterilizzazioni effettuate dal 2016 a oggi, a cura del Servizio Veterinario area A (Siav A) della Asl Brindisi. Gli interventi rientrano nell’attività di controllo e tutela della salute degli animali domestici e d’allevamento con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e il benessere animale.

“La tutela dei gatti che vivono in libertà e la loro sterilizzazione – dice Beniamino De Laurentis, veterinario e direttore del Siav A – erano già previste dal 1995. Con legge regionale del 2020 è stata ulteriormente disciplinata l’attività, rafforzando la collaborazione tra Comuni, associazioni di protezione degli animali e privati cittadini, per l’individuazione delle colonie feline propedeutica agli interventi di tutela e controllo. Le colonie feline vengono censite e possono essere gestite da associazioni e cittadini previa comunicazione ai Comuni e ai Servizi veterinari. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite, vengono sterilizzati dai servizi veterinari (Siav A) e reinseriti nel gruppo originario”.

Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria, afferente al Dipartimento di Prevenzione, comprende tre aree di intervento: Sanità animale (Siav A), Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati (Siav B), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Siav C), attraverso una differente articolazione sul territorio per l’offerta delle varie attività.