Il Comune di Brindisi aderisce alle campagne M’illumino di meno e L’ora della terra

BRINDISI - Il Comune di Brindisi aderisce alle due campagne M’illumino di meno di Caterpillar e Radio2 e L’ora della terra del Wwf. Entrambe le iniziative promuovono il risparmio energetico, stili di vita sostenibili e, più in generale, l’evoluzione ecologica nel modo di vivere. Oggi, 26 marzo, per la Giornata nazionale del risparmio energetico e per sostenere la campagna M’illumino di meno, a Brindisi saranno spente le fontane delle Ancore e dell’Impero. Domani sera, 27 marzo, per aderire alla richiesta di Wwf ed Anci per l'Ora della Terra, resterà spenta l'illuminazione della Colonna romana dalle 20.30 alle 21.30.