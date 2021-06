A Specchiolla la terza tappa del tour Plastic Free, tra mare e teatro

SPECCHIOLLA - Terza tappa sul litorale brindisino del tour Plastic Free. Dopo il grande successo e partecipazione nelle prime due tappe a Brindisi (Posticeddu) e Torre Canne (Tavernese), domani, domenica 13 giugno, alle ore 9, i volontari saranno a Specchiolla per il tour plastic free insieme al Wwf. Anche in questa occasione uniranno la loro azione di pulizia all’evento di residenza teatrale "A Mare", promossa da Tex - Il teatro dell'ExFadda, a cura di Ama- Accademia Mediterranea dell'Attore, in una giornata per intrecciare narrazioni e rifiuti come innesco di nuove relazioni e opportunità.

L'evento, durante il quale sono previsti anche diversi momenti laboratoriali, seguirà due traiettorie: la raccolta dei rifiuti sulle spiagge sarà innesco, opportunità di riattivazione e rigenerazione delle relazioni e la raccolta di narrazioni, pensieri, emozioni di comunità sul tema del ritorno si incentrerà su tutte le declinazioni della parola "filo", finalizzate alla creazione di un filo che unisca il teatro alle arti e alle pratiche rigenerative di comunità. Verranno allestite due “Oasi aperte di raccolta di pensieri, voci e storie”, che funzioneranno per tutto il tempo della pulizia del litorale: un'oasi sarà coordinata dalle attrici di Ama, l'altra da La Chimera - Scuola di arte contemporanea per bambini e bambine.

L’evento sarà subordinato alla situazione sanitaria in corso, per la quale si richiama la responsabilità individuale al rispetto di misure, regolamenti e leggi nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2/Covid-19 per poter svolgere le nostre iniziative con serenità. L'evento è finanziato nell'ambito del bando regionale Programma Straordinario 2020, con la collaborazione di Tex - Il teatro dell'ExFadda, Teatro Menzatì, La Chimera - Scuola di arte contemporanea per bambini e bambine, Ama - Accademia Mediterranea dell'Attore, Wwf Brindisi Onlus, L'Associazione Verso, Associazione Amici di Specchiolla, Associazione Radici, Associazione Verso, Associazione Acuarinto e Thalassia Coop.