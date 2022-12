Escursione natalizia alla grotta di San Michele a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - L'associazione "Centro Speleologico Alto Salento" organizza, su prenotazione, visite guidate contingentate alla "grotta/cripta San Michele" a Ceglie Messapica che si trova su una vecchia via di transito che portava a Brindisi, passando da Francavilla Fontana. Si tratta di un insediamento Italo-greco risalente almeno all' VIII secolo d.c. così come attesta la più antica icona della Vergine orante presente nella cavità carsica. A distanza di pochi metri sempre nella grotta vi è un altare in pietra dell'anno mille circa appoggiato al muro antistante, posizione che attesta l'ufficio del rito greco. Al di sopra si trovano due icone, una del cristo pantocratore, benedicente alla greca e al lato San Michele Arcangelo il guardiano di Brema, il capo delle armate celesti.

In prossimità della cavità carsica si trova una abitazione trasformata da diversi interventi nel corso degli ultimi due secoli. La struttura architettonica lascia credere ad una cappella rurale dalle fattezze simili alla madonna della grotta, altra basilica rurale distante pochi chilometri. L'epoca di costruzione è sicuramente il 1300 come attesta una iscrizione al di sopra del portale d'ingresso. La cappella e la grotta di San Michele Arcangelo attualmente sono di proprietà privata. L'appuntamento è per mercoledì 28 dicembre, dalle ore 14:30 alle 17:30. Per motivi organizzativi le prenotazioni saranno a numero chiuso entro il giorno 26 alle ore 19. Oltre a tale scadenza non sarà presa in considerazione.

Solo chi sarà in elenco potrà accedere alla visita. Obbligo di scarpe basse di gomma. I bambini dovranno essere accompagnati dagli adulti che vigileranno sugli stessi. E' necessario avere un comportamento consono al luogo seguendo le direttive dell'organizzazione. Per motivi di sicurezza non staccarsi dal gruppo se non accompagnati dall'organizzazione. Prenotazione chiamare o inviare un messaggio whatsapp al seguente numero 3209333908 Antonio Conserva.