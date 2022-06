Trapianto di Posidonia oceanica: presentato a Fasano il progetto Saspas 

FASANO - Si è concluso l’evento “La biodiversità dei fondali marini della Zsc “Litorale brindisino”, organizzato dal Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo nell’ambito del progetto Saspas “Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea”, finanziato del Programma Interreg V-A Italia – Croazia 2014/2020, tenutosi ieri 21 giugno 2022 presso la sala di rappresentanza del Comune di Fasano. Operatori economici, associazioni, esperti e tecnici del settore si sono confrontati sul tema della tutela della biodiversità dell’ecosistema marino, sulle misure di conservazione a livello nazionale e regionale e sulle azioni concrete del progetto Saspas.

Inoltre l’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le istituzioni che hanno un ruolo diretto o indiretto nella gestione e nella tutela della Zsc “Litorale brindisino”. Sono intervenuti, infatti, Anna Grazia Maraschio - assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Annarita Angelini - presidente del Parco Dune Costiere, Francesco Zaccaria - sindaco del Comune di Fasano, Luana Amati - assessora Porti e Demanio marittimo del Comune di Fasano, Federico Ciraci - Dìdirigente del settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Ostuni, Giuseppe Ventrella - referente del Parco Dune Costiere per la Provincia di Brindisi, Caterina Dibitonto - dirigente del servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, Marco Dadamo - biologo ed esperto ambientale della società studio Sigma che ha realizzato la mappa biocenotica ed Alessandro Ciccolella - direttore della Riserva Naturale dello Stato Area Marina Protetta di Torre Guaceto ed i rappresentanti della guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Savelletri e della delegazione di Spiaggia di Villanova.

“Siamo molto soddisfatti dell’evento di presentazione alla cittadinanza del progetto Saspas che ci ha permesso di condividere, con le amministrazioni, gli enti preposti, le associazioni ed i cittadini, i risultati, ovvero gli esiti del trapianto di Posidonia oceanica e della Mappa biocenotica realizzati nel Parco delle Dune Costiere, nonché il confronto sui risultati e sulle azioni implementate insieme agli altri partner del progetto - ha dichiarato la presidente Annarita Angelini. Questi progetti sono un importante momento di condivisione di conoscenze, di buone pratiche e di studi per implementare sempre di più e sempre meglio, grazie ad importanti ricerche e innovazioni tecnologiche, la salvaguardia della biodiversità che è l’obiettivo più importante per la tutela dei nostri territori”.