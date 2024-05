Il Wwf festeggia la natura a Torre Guaceto: presenti le telecamere di Rai3

BRINDISI - In tutta Italia i volontari del Wwf metteranno in atto una vera festa della natura, per liberarsi nella bellezza del paesaggio e far conoscere da vicino le oasi. L'evento si terrà anche nel Brindisino, domenica 19 maggio a Torre Guaceto.

A partire dalle 10:00, ci saranno una serie di attività per fruire della Riserva ed apprezzare le sue bellezze. Visite guidate, laboratori e spettacoli per bambini, racconti e poesie a tema, yoga e ginnastica. Inoltre, sarà possibile visitare il centro recupero tartarughe: un vero e proprio ospedale per curare questi meravigliosi rettili marini. Tutte le attività sono gratuite e non è necessaria la prenotazione. Ognuno potrà portare da mangiare per fare un pic nic sulla spiaggia.

Per l'occasione, a partire dalle 12, è previsto uno speciale su Rai 3 dedicato alle oasi con collegamenti anche da Torre Guaceto.

L'area è raggiungibile dalla strada statale 379, con accesso dall'uscita Serranova. L'auto si potrà lasciare in sosta nel parcheggio Nord “Porta della Riserva”. Da lì, dopo una passeggiata di 10 minuti, sarà possibile raggiungere i volontari del Wwf nei pressi del centro tartarughe.

Per chi desidera recarsi in bicicletta, Fiab Brindisi ha organizzato una ciclopasseggiata: appuntamento alle 9 dalla scalinata Virgilio a Brindisi.

Per tutelare gli animali selvatici dell’oasi non è consentito l'accesso con i cani ed agli altri animali da compagnia. "La festa delle oasi" è uno degli appuntamenti più importanti e organizzato da Wwf e dal consorzio di gestione di Torre Guaceto. L'iniziativa vede anche la collaborazione di Fiab Brindisi, Thalassia, Remuri, Brindisi ed associazione Le antiche strade.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.