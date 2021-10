Puliamo il mondo, nuovo appuntamento a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 31 ottobre dalle 10 nell’area circostante al Palazzetto dello Sport di via Argentina a Francavilla Fontana si rinnoverà l’appuntamento con Puliamo il Mondo. “Domenica – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – torneremo a rimboccarci le maniche per raccogliere i rifiuti abbandonati nell’area circostante al Palazzetto dello Sport. Si tratta di una iniziativa di resistenza contro i comportamenti incivili di chi deturpa la Città. La cura degli spazi comuni è un impegno che riguarda ogni cittadino, perché il futuro dipende da quello che facciamo oggi e non possiamo delegarlo ad altri.” L’iniziativa è a cura del Circolo Piaroa di Legambiente con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Per aderire è sufficiente presentarsi muniti di guanti nei pressi del Palazzetto dello Sport alle 9.45. L’inizio dell’attività è previsto alle 10. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 339 5290689.