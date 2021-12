Walking clean up day, una passeggiata per raccogliere rifiuti abbandonati

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 12 dicembre alle 10 da via Papa Giovanni Paolo I prenderà il via “Walking clean up day”, l’iniziativa promossa da Asd Urban Runner con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con Plastic Free, Asd Team Fuorisoglia, Avis e con il sostegno di Decathlon Brindisi. L’evento, che si svilupperà come una passeggiata green tra le vie di Francavilla Fontana, sarà una giornata di sport dedicata non solo al benessere fisico ma anche alla cura degli spazi comuni. Bambini, adulti, sportivi metteranno tuta, scarpe da ginnastica e saranno dotati di guanti e dell’attrezzatura necessaria per raccogliere i rifiuti abbandonati in strada.

“La passeggiata green – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – si inserisce tra le iniziative di cittadinanza attiva che, oltre ad intervenire concretamente su un problema tangibile, coinvolgono direttamente i nostri giovani concittadini. Sarà una bella domenica prenatalizia durante la quale ci incontreremo e metteremo a disposizione il nostro tempo libero per la collettività.” Non solo sport, nel corso della mattinata ci saranno momenti di animazione che coinvolgeranno in particolare i bambini. Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadget. La manifestazione si concluderà in piazza Caliandro.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente compilare il modulo di adesione disponibile al seguente link. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3206479797 oppure 327 2043672.