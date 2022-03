“Walking clean up day”, una passeggiata contro l’abbandono dei rifiuti

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 27 marzo alle 10 da via Papa Giovanni Paolo I partirà “Walking clean up day”, l’iniziativa promossa da Asd Urban Runner con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con Plastic Free, Asd Team Fuorisoglia, Avis e con il sostegno di Decathlon Brindisi. L’evento, che si svilupperà come una passeggiata green tra le vie di Francavilla Fontana, sarà una giornata di sport dedicata non solo al benessere fisico ma anche alla cura degli spazi comuni. Bambini, adulti, sportivi metteranno tuta, scarpe da ginnastica e, partendo dal rinnovato parco Brayda recentemente dotato di strumentazioni sportive dall’amministrazione comunale, dedicheranno la mattinata alla raccolta dei rifiuti abbandonati in strada.

“La passeggiata green – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – si inserisce tra le iniziative di cittadinanza attiva che coinvolgono direttamente i nostri giovani. Sarà una bella domenica durante la quale ci incontreremo e metteremo a disposizione il nostro tempo libero per la collettività. Ringrazio le associazioni promotrici e Decathlon per questa bella iniziativa.” In occasione della manifestazione sarà inaugurata la fontana adottata e rimessa a nuovo da Asd Urban Runner, Asd Team Fuorisoglia, Parafarmacia Martellotti e da Fratelli Zaccaria Fisioterapisti. “Il lavoro di studio sulle fontane da parte del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze trova uno sbocco concreto nel recupero della prima fontana. Un processo di cittadinanza attiva – prosegue l’assessore Tatarano – che ha un potenziale incalcolabile dal punto di vista turistico, ambientale e dell’affezione alla nostra storia. Un grazie sentito a chi ha donato e a coloro che seguiranno questo esempio virtuoso.”

Non solo sport, nel corso della mattinata ci saranno momenti di animazione che coinvolgeranno in particolare i bambini. Tutti i partecipanti riceveranno simpatici gadget. “Questa iniziativa – conclude l’assessore all’ambiente Giuseppe Ricchiuti – unisce divertimento, benessere e tutela dell’ambiente. Il contrasto all’abbandono criminale dei rifiuti sul nostro territorio passa anche dalla nostra capacità di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della cura degli spazi comuni. Anche questa volta il mondo dello sport, che sempre più spesso pratica gli spazi all’aperto, fa la sua parte, contribuendo attivamente nella loro cura e pulizia.” La manifestazione si concluderà in piazza Caliandro. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3206479797 oppure 327 2043672.