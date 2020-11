Sostenibilità ambientale, l'iniziativa "Regala un albero alla tua città"

FRANCAVILLA FONTANA - La trasformazione dell’ambiente urbano in un orizzonte di sostenibilità ambientale non può prescindere da un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Negli ultimi anni, dopo una fase di espansione incentrata sul cemento, il futuro delle Città sembra ormai orientato in una direzione sempre più “green”. Consapevole del processo ormai in atto a livello globale, l’assessorato al verde Pubblico ha promosso, di concerto con l’amministrazione comunale, l’avviso pubblico “Regala un albero alla tua Città”. Con questa iniziativa la cittadinanza avrà un ruolo di primo piano nella pianificazione e gestione delle nuove aree verdi e nel ripopolamento di specie arboree in quelle esistenti.

“Accrescere il numero di alberi nel contesto cittadino favorisce la biodiversità, una diminuzione dell’anidride carbonica nell’aria, una migliore risposta agli eventi meteorologici e un accrescimento del decoro urbano – spiega l’assessore all’ambiente e verde pubblico Antonio Martina – si tratta di un intervento che ha delle ricadute importanti in termini di qualità della vita.” L’iniziativa consiste nella possibilità da parte di associazioni, imprese e liberi cittadini di donare un albero, indicando un punto della città in cui collocare la pianta. L’ufficio ambiente valuterà se il luogo è idoneo alla piantumazione della specie arborea prescelta o meno, fornendo eventuali alternative. La cura della pianta per i primi 2 anni sarà affidata al donatore che dovrà provvedere, oltre alla piantumazione, alla realizzazione di eventuali opere di sostegno e protezione, innaffiamento periodico e all’eventuale rimozione, trasporto e smaltimento in caso di mancato attecchimento.

“Abbiamo scelto di affidare alla cittadinanza anche la cura della pianta – prosegue l’assessore – prendersi cura di un albero per il bene comune è un messaggio positivo che vogliamo lanciare con forza in particolare a quei ragazzi che impiegano il loro tempo a distruggere i beni pubblici anziché preservarli. È un modo diverso di intendere la responsabilità individuale verso il patrimonio collettivo.” Su ogni singolo albero donato potrà essere apposta una targhetta con una dedica ad una persona o con un ricordo legato ad un evento. Presso l’ufficio verde pubblico verrà istituito un registro di donatori di alberi e ogni persona che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa riceverà un attestato. L’avviso pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale.